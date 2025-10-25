Panamá, Guatemala y El Salvador no lo pueden creer: Surinam consigue el refuerzo europeo que le faltaba para clasificarse al Mundial 2026

Surinam intentará dar el golpe de su historia para clasificar a la Copa del Mundo de manera inesperada. Esta es la mayor oportunidad de toda su historia a nivel futbolístico. No quiere dejar pasar la enorme chance de hacerse con su boleto.

The Suriboys lideran el Grupo A, para sorpresa de quienes lo posicionaban como la Cenicienta de la división. Panamá lo sigue de cerca, mientras Guatemala es el tercer lugar. Para cerrar el cuarteto y casi sin ninguna esperanza, está El Salvador.

El equipo sudamericano tenía claros sus planes. Según había mencionado Stanley Menzo, su entrenador, la plantilla no iba a sufrir modificaciones entre las fechas de octubre y noviembre. Finalmente, un último objetivo les aparece en su radar.

Panamá, Guatemala y El Salvador, sorprendidos por un nuevo refuerzo surinamés

Surinam sacó a una figura del retiro y nacionalizó a cinco futbolistas para ir a por todo en la ventana correspondiente al mes de octubre. Un triunfo, tres empates y ninguna derrota marcan su lugar como líder, bien ayudado por sus goles a favor.

A los nombres ya encaminados de Tjaronn Chery, Devon Koswal, Nigel Lonwijk, Djavan Anderson, Jay-Roy Grot, y Djenairo Daniels, se sumará Dylan Vente, uno de los delanteros mejor valorados en la actual Eredivisie de los Países Bajos.

Según el periodista Manuel López, Vente ya es elegible. Se trata de un delantero central con buen juego de ambos perfiles. Lleva 10 partidos en la temporada con el Hereenveen, donde logró marcar un total de cinco goles y dar una asistencia.

Eliminatorias al Mundial 2026: los próximos partidos del Grupo A de Concacaf

Surinam vs. El Salvador , 13 de noviembre.

vs. , 13 de noviembre. Guatemala vs. Panamá , 13 de noviembre.

vs. , 13 de noviembre. Guatemala vs. Surinam , 18 de noviembre.

vs. , 18 de noviembre. Panamá vs. El Salvador, 18 de noviembre.

Así está la tabla de posiciones de las Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026

Las posiciones rumbo al Mundial 2026. (Google)