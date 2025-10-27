Motagua vs. Cartaginés: ¿A qué hora juegan y cómo ver el partido de vuelta? Play-In de la Copa Centroamericana 2025

Luego de quedar eliminados en la instancia de los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2025, Motagua y Cartaginés se pelean por un lugar en la próxima Copa de Campeones Concacaf 2026. El partido de ida terminó con victoria del equipo tico por la mínima, pero ahora todo se definirá en Honduras.

Este martes, en el Estadio Nacional Chelato Uclés, Motagua será local en el encuentro que tiene a los de Andrés Carevic con una ventaja de 1-0 tras el gol de Geancarlo Castro.

¿Cuándo es y a qué hora juegan Motagua vs. Cartaginés el Play-in de la Copa Centroamericana 2025?

Este martes 28 de octubre, por el partido revancha, Motagua recibirá a Cartaginés desde las 8:00 p.m. de Centroamérica (9:00 p.m. de Panamá).

¿Dónde ver EN VIVO el partido de vuelta entre Motagua vs. Cartaginés? Play-In de la Copa Centroamericana 2025

El duelo que definirá a uno de los clasificados a la Copa de Campeones Concacaf 2026 entre Motagua y Cartaginés podrá sintonizarse a través de la plataforma de streaming de Disney+. También estará disponible en la pantalla de ESPN2 Norte.

¿Cómo llega Motagua?

El equipo comandado por Javier López cayó en su más reciente presentación por la Liga Nacional de Honduras. Fue por 1-0 ante Marathón. El DT español repitió a 8 de los 11 que fueron titulares en Cartago, por lo que sólo decidió darle descanso a tres futbolistas.

Luis Vega salió lesionado a los 40 del primer tiempo, pero luego de lo que fue la derrota el pasado sábado se confirmó que el zaguero estará convocado para el duelo trascendental.

¿Cómo llega Cartaginés?

Los de Andrés Carevic también perdieron por la Liga Promérica. El equipo brumoso fue derrotado ante Herediano por 2-1 y dejó pasar una buena oportunidad para sacar ventaja en los puestos de clasificación a la fase final.

La mala noticia pasa por la lesión de Johan Venegas, gran figura de Cartaginés en la ofensiva. El delantero sufrió una luxación de clavícula y fue sometido a una cirugía de urgencia, la cual superó con éxito este domingo.

¿Qué necesitan Motagua y Cartaginés para clasificar a la Copa de Campeones 2026?

Motagua está obligado a ganar. Para mandar el partido al tiempo extra, deberá imponerse por 1-0. Si lo hace por una diferencia de dos o más goles, clasificará automáticamente a la Copa de Campeones Concacaf.

Si derrota a Cartaginés por un gol de diferencia y al mismo tiempo recibe uno en contra, perderá el boleto por encajar un gol en su casa.

El cuadro de Cartago clasificará a la competencia con cualquier empate o victoria. También lo hará si pierde por un gol de diferencia y marca uno como visitante, ya sea 2-1, 3-2, 4-3, o cualquier otro resultado.

