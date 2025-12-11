Es tendencia:
Concacaf revive a Honduras con la noticia que nadie esperaba tras el nefasto 2025 y que sorprende al país

El fútbol de Honduras fue muy golpeado en todo el 2025, pero lo ha cerrado con una noticia de Concacaf.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Concacaf da algo positivo a Honduras tras un 2025 para el olvido.
Tanto en clubes como en selección, Honduras vivió un año 2025 para el olvido, la Bicolor quedó fuera del Mundial 2026 de forma increíble y los equipos en Copa Centroamericana no hicieron lo esperado.

Al menos Olimpia y Real España clasificarona a la Concachampions, Motagua se quedó en Play-In ante Cartaginés y en 2026 no tendrá torneo internacional.

Si ampliamos el contexto, tanto el León como La Máquina quedaron fuera en los penales. Olimpia en casa ante Alajuelense y Real España ante Xelajú. Ese día los dirigidos por Jeaustin Campos le empataron la eliminatoria en los minutos finales cuando ya tenía el boleto asegurado.

Ya con la selección nacional, Honduras tenía todo de cara en las últimas dos jornada para ir a la Copa del Mundo, pero la derrota 2-0 ante Nicaragua y el empate 0-0 ante Costa Rica, fue aprovechado por Haití que ganó a esos mismos rivales para estar en el Mundial 2026.

En las categorías menores también ha ido mal, ejemplo de esto fue la Sub-17 que fue goleada por Brasil (7-0) y Zambia (5-2) e Indonesia (2-1) en el Mundial de Qatar 2025.

Podríamos seguir sumando como el cambio de formato en la Liga Nacional de Honduras, equipos como el Victoria no se presentaron a jugar por problemas de dinero, en fín, no acabamos nunca…

Eso sí, Concacaf ha decido revivir de cierta forma al fútbol de Honduras, que se debe destacar por en sus departamentos brillaron.

Concacaf revive a Honduras

La semana pasada Alajuelense coronó como Tricampeón de la Copa Centroamericana, la dinastia de los Manudos es histórica y seguramente irrepetible. En la final venció al Xelajú.

Como era de esperarse, La Liga y Xela se llevaron la mayor cantidad de jugadores en el 11 ideal del torneo que Concacaf hizo público este 11 de diciembre.

Eso sí, destacó a dos jugadores de Honduras que destacaron a pesar de la dura eliminación en semfinales. El primero es Jorge Benguché de Olimpia. “El Toro” quedó como máximo goleador de la Copa Centroamericana con 8 goles y por eso está en el 11.

El otro y no menos importante es Jhow Benavídez de Real España. El volante se destacó como el máximo asistente del torneo con 5 pases de gol. Por estos motivos han sidos incluidos los catrachos por Concacaf.

