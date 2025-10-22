Es tendencia:
Motagua amenaza: Denis Meléndez le dice a Cartaginés lo que nadie se anima para la revancha en la Copa Centroamericana

El Ciclón Azul no pudo con los Brumosos, pero advirtió que todavía le quedan 90 minutos a esta serie.

Por Juan Cruz Russo

Motagua no pudo con Cartaginés en Copa Centroamericana, pero aún le queda el juego de vuelta.
Motagua cayó ante Cartaginés en el primer partido de la fase clasificatoria que ofrece la Copa Centroamericana 2025. Fue 1-0 en Costa Rica, luego de jugarse 90 minutos bastante disputados dentro del Estadio “Fello” Meza.

El Ciclón Azul y los Brumosos se encuentran en el repechaje para hacerse con su clasificación a la Copa de Campeones de la Concacaf 2026. La otra llave la protagonizan Plaza Amador y San Miguelito. Los ganadores se quedarán con su boleto directo.

Denis Meléndez fue punzante cuando le tocó analizar el enfrentamiento en rueda de prensa. El mediocampista hondureño no dudó ni siquiera un segundo al revelar el nivel de convencimiento con el que cuenta su plantilla, y dejó una advertencia.

Todo Motagua consternado con lo que dijo Javier López tras el error que cometió Marlon Licona ante Cartaginés

Todo Motagua consternado con lo que dijo Javier López tras el error que cometió Marlon Licona ante Cartaginés

Motagua está motivado: Denis Meléndez dejó su advertencia para la vuelta con Cartaginés

“Estamos convencidos de que podemos. Hoy creamos bastantes ocasiones de goles, siento que más que ellos, tuvieron esa y la metieron. Vamos a ir con la convicción de que allá en casa, con nuestra gente, lo vamos a sacar adelante, declaró el futbolista de Motagua.

Y luego analizó las acciones: “Nosotros estábamos tratando de buscar el gol, porque sabíamos que meter un gol acá era importante. Por ahí, también era encontrar un espacio, pero bueno, siento que pasó más por eso. Nos volcamos un poco al ataque también”.

“Lo hicimos para ver de qué manera metíamos un gol, porque el partido estaba cerrado y muy complicado. Que nosotros hagamos eso fue lo que le generó un espacio a ellos para que pudieran meterse y así hacer este gol, finalizó.

Concachampions 2026: otros clubes clasificados por la Copa Centroamericana 2025

Para tener en cuenta, dentro de las dos series de clasificación, no se cuenta el gol de visitante. En caso de que el resultado global quede igualado, se disputarán dos tiempos extra de 15 minutos cada uno. De persistir el empate, se tirarán penales.

Mientras tanto, Olimpia vs. Alajuelense y Real España vs. Xelajú se juegan todo por el título, a sabiendas de que ya lograron sellar su clasificación a la Champions Cup de Concacaf 2026. Por eso mismo, pensarán en levantar el título actual.

