Pocas figuras en el Deportivo Saprissa consiguen ganar varios títulos y luego terminan marchándose en conflicto con la institución. Este es el caso de Youstin Salas, quien dejó Tibás a partir de unas declaraciones que trajeron mucha polémica en Costa Rica.

Después de abandonar Saprissa, hizo mención a que en el Monstruo no era obligación ir al gimnasio: “Había un convenio con un gimnasio, pero no era obligatorio. Si usted quería iba, tenía su credencial y demás. Está en el jugador si quiere o no quiere”.

Estas palabras calaron hondo y llegaron a las altas esferas del Saprissa, lo que causó un gran enojo en la directiva hacia el jugador. Después de su paso por Costa Rica, Youstin Salas se marchó a Australia, donde está teniendo grandes actuaciones con el Brisbane Roar.

Youstin Salas se luce en Australia y es elegido como el mejor jugador

Tal es así que la liga australiana, la A League lo consagró como “el mejor jugador del mes de octubre/noviembre“. El lateral derecho completó siete partidos entre estos meses y disputó todos los minutos posibles con asistencia perfecta.

Además, su equipo marcha en la segunda posición tras cuatro victorias, dos empates y una derrota en estos siete encuentros. Está a tan solo un punto del líder, Sidney FC, que suma 14 unidades.

Cabe recordar que Youstin Salas es propiedad del Sporting FC. Actualmente, se encuentra en condición de préstamo hasta junio de 2026. Sin embargo, tiene una opción de compra para que el Brisbane Roar se haga de sus servicios si así lo desea.