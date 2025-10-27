Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Costa Rica

“Lo va a perder”: Andrés Carevic ya sabe cuánto tiempo estará sin Johan Venegas en el momento más crítico del Cartaginés

Andrés Carevic ya sabe cuántos partidos se perderá Johan Venegas mientras Cartaginés atraviesa el tramo más delicado del semestre.

geronimo heller

Por Geronimo Heller

Sigue a FCA en Google!
Johan Venegas se lesionó en el momento más inoportuno.
© Cataginés / ESPN.Johan Venegas se lesionó en el momento más inoportuno.

El pasado fin de semana, el Club Sport Cartaginés vivió una de esas noches en las que todo sale mal. En su visita al Estadio Carlos Alvarado, los brumosos llegaron con la ilusión de asestarle el golpe final a un Herediano que estaba al borde de la eliminación, pero todo terminó en frustración: derrota 2-1 y un golpe aún más doloroso que los tres puntos perdidos.

Es que el entrenador Andrés Carevic no solo vio cómo su equipo se complicaba en la tabla, sino que además sufrió la baja de su principal figura ofensiva, Johan Venegas, justo cuando más lo necesitaba.

“Impunidad”: Celso Borges quedó expuesto ante todos en Costa Rica mientras define su futuro en Alajuelense

ver también

“Impunidad”: Celso Borges quedó expuesto ante todos en Costa Rica mientras define su futuro en Alajuelense

Johan Venegas pasó por el quirófano

En pleno duelo ante el Team, el experimentado delantero de 36 años sufrió una luxación de clavícula que lo obligó a ser trasladado al Hospital Metropolitano, donde fue sometido a una cirugía que fue exitosa.

Venegas fue operado con éxito de su lesión (CR Hoy).

Venegas fue operado con éxito de su lesión (CR Hoy).

“La operación salió muy bien. Gracias a Dios, a los médicos y enfermeros por su don. Gracias al Hospital Metropolitano por tan cordial y caluroso trato. Estaremos de regreso en un abrir y cerrar de ojos”, anunció Venegas a través de sus redes sociales. Sin embargo, detrás de su optimismo se esconde una realidad preocupante: Cartaginés se queda sin su goleador en el momento más delicado del semestre.

¿Cuántos partidos se perderá Venegas?

Este lunes, el periodista Kevin Jiménez confirmó en su programa Seguimos lo que los aficionados de la Vieja Metrópoli temían. “Para estas cinco finales que le quedan a Cartago en campeonato nacional, sumado al partido con Motagua, creo que en ninguno va a estar Johan Venegas, va a ser muy difícil que esté. Me dicen que va a ser de cuatro a seis semanas, hay que ver la evolución, es una baja muy sensible“, afirmó.

Publicidad

“(Cartaginés) Lo va a perder por un mes, mes y medio a Johan Venegas. Para lo que resta prácticamente de la fase regular y este partido importante con Motagua“, añadió Jiménez sin anestesia.

Publicidad

El panorama de los brumosos

La ausencia del ex Saprissa y Alajuelense llega en el momento menos oportuno. Venegas, quien suma 8 goles en la temporada entre el Torneo Apertura 2025 y la Copa Centroamericana, es una pieza fundamental para un equipo que ha sufrido para concretar sus oportunidades de gol a lo largo de la temporada.

En Honduras comparan a Juan Carlos Rojas con Olimpia y todo Saprissa arde con lo que dicen

ver también

En Honduras comparan a Juan Carlos Rojas con Olimpia y todo Saprissa arde con lo que dicen

Con cinco jornadas por disputar y la revancha internacional ante Motagua este martes 28 de octubre, el panorama para el Cartaginés se torna cuesta arriba. Carevic deberá reinventar su ofensiva sin su principal carta de gol, mientras los brumosos rezan por no repetir el cierre amargo de la temporada pasada.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Concacaf pone contra las cuerdas a Motagua: la notificación que confirma el por qué quedaría eliminado
Honduras

Concacaf pone contra las cuerdas a Motagua: la notificación que confirma el por qué quedaría eliminado

Johan Venegas expuso lo que todos en Cartaginés querían escuchar tras su lesión
Costa Rica

Johan Venegas expuso lo que todos en Cartaginés querían escuchar tras su lesión

En Cartaginés sonríen: Andrés Carevic recibe una ventaja inesperada desde Motagua
Costa Rica

En Cartaginés sonríen: Andrés Carevic recibe una ventaja inesperada desde Motagua

Luis Fernando Tena recibe la respuesta de un refuerzo extranjero
Guatemala

Luis Fernando Tena recibe la respuesta de un refuerzo extranjero

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo