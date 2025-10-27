“Lo va a perder”: Andrés Carevic ya sabe cuánto tiempo estará sin Johan Venegas en el momento más crítico del Cartaginés

El pasado fin de semana, el Club Sport Cartaginés vivió una de esas noches en las que todo sale mal. En su visita al Estadio Carlos Alvarado, los brumosos llegaron con la ilusión de asestarle el golpe final a un Herediano que estaba al borde de la eliminación, pero todo terminó en frustración: derrota 2-1 y un golpe aún más doloroso que los tres puntos perdidos.

Es que el entrenador Andrés Carevic no solo vio cómo su equipo se complicaba en la tabla, sino que además sufrió la baja de su principal figura ofensiva, Johan Venegas, justo cuando más lo necesitaba.

Johan Venegas pasó por el quirófano

En pleno duelo ante el Team, el experimentado delantero de 36 años sufrió una luxación de clavícula que lo obligó a ser trasladado al Hospital Metropolitano, donde fue sometido a una cirugía que fue exitosa.

Venegas fue operado con éxito de su lesión (CR Hoy).

“La operación salió muy bien. Gracias a Dios, a los médicos y enfermeros por su don. Gracias al Hospital Metropolitano por tan cordial y caluroso trato. Estaremos de regreso en un abrir y cerrar de ojos”, anunció Venegas a través de sus redes sociales. Sin embargo, detrás de su optimismo se esconde una realidad preocupante: Cartaginés se queda sin su goleador en el momento más delicado del semestre.

¿Cuántos partidos se perderá Venegas?

Este lunes, el periodista Kevin Jiménez confirmó en su programa Seguimos lo que los aficionados de la Vieja Metrópoli temían. “Para estas cinco finales que le quedan a Cartago en campeonato nacional, sumado al partido con Motagua, creo que en ninguno va a estar Johan Venegas, va a ser muy difícil que esté. Me dicen que va a ser de cuatro a seis semanas, hay que ver la evolución, es una baja muy sensible“, afirmó.

“(Cartaginés) Lo va a perder por un mes, mes y medio a Johan Venegas. Para lo que resta prácticamente de la fase regular y este partido importante con Motagua“, añadió Jiménez sin anestesia.

El panorama de los brumosos

La ausencia del ex Saprissa y Alajuelense llega en el momento menos oportuno. Venegas, quien suma 8 goles en la temporada entre el Torneo Apertura 2025 y la Copa Centroamericana, es una pieza fundamental para un equipo que ha sufrido para concretar sus oportunidades de gol a lo largo de la temporada.

Con cinco jornadas por disputar y la revancha internacional ante Motagua este martes 28 de octubre, el panorama para el Cartaginés se torna cuesta arriba. Carevic deberá reinventar su ofensiva sin su principal carta de gol, mientras los brumosos rezan por no repetir el cierre amargo de la temporada pasada.