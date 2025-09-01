Es tendencia:
Mientras Bolillo Gómez cobra 300 mil dólares en El Salvador, esto le pagan a Luis Fernando Tena para clasificar a Guatemala al Mundial 2026

A días del comienzo de la última ronda de las Eliminatorias, Guatemala recibirá a El Salvador en un cruce que tendrá como protagonistas a sus entrenadores.

juan fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

Bolillo y Tena se verán las caras este jueves en Guatemala.
© FFG - @LaSelecta_SLVBolillo y Tena se verán las caras este jueves en Guatemala.

Este jueves, la Selección de Guatemala se enfrentará a su par de El Salvador por la primera fecha de la última instancia de Eliminatorias. La Azul y Blanco sueña más que nunca con cumplir el objetivo de estar por primera vez en una Copa del Mundo, algo que nunca antes habían sentido tan cercano.

Con Luis Fernando Tena a la cabeza, el seleccionado chapín se ganó un respeto en Concacaf que lo deja muy bien parado pensando en dar la sorpresa. En frente tendrá a Hernán Bolillo Gómez, un técnico con mucha experiencia en clasificar a distintas selecciones al Mundial, algo que no pudo lograr en su estadía en Guatemala.

¿Cuánto recibe Bolillo Gómez por ser el DT de El Salvador?

Ambos entrenadores son bien valorados por las federaciones que representan y por la región a la que pertenecen. Bolillo Gómez recibe mensualmente un salario de 25 mil dólares, lo que se traduce en 300 mil al año. Gran parte del monto es pagado por el INDES (Instituto Nacional de Deportes de El Salvador), según reconoció su presidente Yamil Bukele.

¿Cuánto dinero gana Luis Fernando Tena como entrenador de Guatemala?

Luis Fernando Tena recibe una cifra superior con respecto al Bolillo. El técnico mexicano, de acuerdo a Prensa Libre, percibe 35 mil dólares mensuales, es decir, 420 mil al año. Gana cerca de un 50% más de lo que cobra el entrenador colombiano en La Selecta.

El Bolillo Gómez ya le mandó un aviso a Luis Fernando Tena

De cara al partido de este jueves, Bolillo Gómez habló en la llegada de la delegación a tierras chapinas. El DT de El Salvador aseguró que no quiere que su equipo vuelva a repetir lo hecho ante Canadá en Copa Oro. Por eso, le dejó un mensaje de alerta a Guatemala.

En Guatemala hay mucha expectativa por este partido. Saben que es indispensable comenzar con una victoria como local. El público chapín está muy ilusionado. Por este motivo, el Gobierno de Guatemala tomó una medida importante para que todos puedan observar el encuentro.

