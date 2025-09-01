Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Mundial 2026

“Somos perjudicados”: Bolillo Gómez enciende las alarmas en El Salvador mientras Guatemala sueña con el Mundial 2026

Bolillo Gómez levantó la voz a días del partido que protagonizarán Guatemala y El Salvador por la primera fecha de la última ronda de Eliminatorias.

juan fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

Bolillo Gómez enciende las alarmas en El Salvador
© @LaSelecta_SLVBolillo Gómez enciende las alarmas en El Salvador

La Selección de El Salvador comenzará su camino en la última ronda de las Eliminatorias Mundialistas como visitante. Será este jueves 4 de septiembre en el Cementos Progreso frente a la Selección de Guatemala, la cual llega en muy buena forma después de su gran papel en la Copa Oro 2025.

La Selecta no tuvo la misma suerte y quedó eliminada en la fase de grupos sin siquiera haber marcado un gol. Fue la única selección que no estrenó la red. Por eso, Hernán Bolillo Gómez considera que no puede volver a tener una actuación así e hizo énfasis en un punto en particular.

Bolillo Gómez alerta a sus jugadores antes de enfrentar a Guatemala

En el último juego oficial de El Salvador, el equipo se vio diezmado por dos expulsiones en la primera parte. Ante este problema, Bolillo Gómez alzó la voz y confesó que se sienten damnificados. “Lo que nos pasó con Canadá no puede volver a suceder. Vamos a ser fuertes, pero no nos podemos pasar del límite porque somos perjudicados“, aseguró el técnico colombiano.

Publicidad
“Estamos motivados”: Figura de El Salvador lanza contundente advertencia a la Selección de Guatemala

ver también

“Estamos motivados”: Figura de El Salvador lanza contundente advertencia a la Selección de Guatemala

Y aclaró: “Hemos hablado mucho de ese tema. Los muchachos deben estar conscientes de esto“. El Bolillo insistió en que su equipo tiene orden, pero que sí comete infracciones temerarias se autoperjudica. De igual manera, remarcó que serán fuertes en el juego físico para intimidar a Guatemala en su propia casa.

Tweet placeholder
Publicidad

También elogió al seleccionado chapín, pero tiene en claro que su equipo tiene las opciones para jugarle de igual a igual: “Guatemala tiene mucho orden, es un equipo con mucho trabajo. Lleva un buen tiempo trabajando con un buen técnico, pero nosotros también estamos equilibrados ya“.

Bolillo Gómez toma nota: joya que está en el radar de La Selecta daría el salto a un equipo histórico de Inglaterra

ver también

Bolillo Gómez toma nota: joya que está en el radar de La Selecta daría el salto a un equipo histórico de Inglaterra

La mala racha que quiere romper El Salvador ante Guatemala

El Salvador ya acumula cinco partidos oficiales desde la llegada del Bolillo Gómez. Solo ganó uno ante Anguila el 7 de junio y luego igualó con Surinam por Eliminatorias. En Copa Oro, empató con Curazao y cayó ante Honduras y Canadá. Ahora, después de estos malos resultados, en La Selecta consideran que están listos para volver a ganar luego de tres meses.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Luis Fernando Tena ya lo sabe: figura de Guatemala le manda un mensaje claro tras no ser convocado para las Eliminatorias
Guatemala

Luis Fernando Tena ya lo sabe: figura de Guatemala le manda un mensaje claro tras no ser convocado para las Eliminatorias

¡Atención El Salvador y Panamá! Luis Fernando Tena suma a los refuerzos que tanto necesitaba la Selección de Guatemala
Guatemala

¡Atención El Salvador y Panamá! Luis Fernando Tena suma a los refuerzos que tanto necesitaba la Selección de Guatemala

Luis Fernando Tena no lo citó y se calienta la interna de Guatemala antes de las Eliminatorias
Guatemala

Luis Fernando Tena no lo citó y se calienta la interna de Guatemala antes de las Eliminatorias

Ariel Rodríguez recibe la sentencia definitiva que sacude al Monstruo en plena crisis
Deportivo Saprissa

Ariel Rodríguez recibe la sentencia definitiva que sacude al Monstruo en plena crisis

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo