La Selección de El Salvador comenzará su camino en la última ronda de las Eliminatorias Mundialistas como visitante. Será este jueves 4 de septiembre en el Cementos Progreso frente a la Selección de Guatemala, la cual llega en muy buena forma después de su gran papel en la Copa Oro 2025.

La Selecta no tuvo la misma suerte y quedó eliminada en la fase de grupos sin siquiera haber marcado un gol. Fue la única selección que no estrenó la red. Por eso, Hernán Bolillo Gómez considera que no puede volver a tener una actuación así e hizo énfasis en un punto en particular.

Bolillo Gómez alerta a sus jugadores antes de enfrentar a Guatemala

En el último juego oficial de El Salvador, el equipo se vio diezmado por dos expulsiones en la primera parte. Ante este problema, Bolillo Gómez alzó la voz y confesó que se sienten damnificados. “Lo que nos pasó con Canadá no puede volver a suceder. Vamos a ser fuertes, pero no nos podemos pasar del límite porque somos perjudicados“, aseguró el técnico colombiano.

Y aclaró: “Hemos hablado mucho de ese tema. Los muchachos deben estar conscientes de esto“. El Bolillo insistió en que su equipo tiene orden, pero que sí comete infracciones temerarias se autoperjudica. De igual manera, remarcó que serán fuertes en el juego físico para intimidar a Guatemala en su propia casa.

También elogió al seleccionado chapín, pero tiene en claro que su equipo tiene las opciones para jugarle de igual a igual: “Guatemala tiene mucho orden, es un equipo con mucho trabajo. Lleva un buen tiempo trabajando con un buen técnico, pero nosotros también estamos equilibrados ya“.

La mala racha que quiere romper El Salvador ante Guatemala

El Salvador ya acumula cinco partidos oficiales desde la llegada del Bolillo Gómez. Solo ganó uno ante Anguila el 7 de junio y luego igualó con Surinam por Eliminatorias. En Copa Oro, empató con Curazao y cayó ante Honduras y Canadá. Ahora, después de estos malos resultados, en La Selecta consideran que están listos para volver a ganar luego de tres meses.