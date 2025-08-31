Luis Fernando Tena no lo citó y se calienta la interna de Guatemala antes de las Eliminatorias: “La Selección no me quita el sueño”

La Selección de Guatemala afronta un momento decisivo con el inicio de la fase final de las Eliminatorias de Concacaf, y la reciente convocatoria presentada por Luis Fernando Tena ya ha generado repercusiones.

Si bien la expectativa es alta, también surgieron cuestionamientos por algunos jugadores que quedaron fuera de la lista, lo que encendió el debate en torno a las decisiones técnicas y el futuro inmediato del equipo.

En medio de esta situación, uno de los futbolistas ausentes decidió expresar su sentir con un mensaje claro y directo. Sin dramatizar, dejó en evidencia que no le preocupa estar o no en la nómina, asegurando que su enfoque está en rendir dentro de la cancha.

Publicidad

Publicidad

ver también Atención Luis Fernando Tena: Nathaniel Méndez-Laing manda un mensaje que impacta a Guatemala a días de las Eliminatorias

¿Cuál jugador de Guatemala salió al frente tras no ser convocado por Luis Fernando Tena?

Luis Aparicio fue claro al manifestar que no le quita el sueño estar o no en la Selección Nacional, ya que esa decisión no depende de él. Señaló que sería un error preocuparse por algo que no está en sus manos y que lo único que puede hacer es concentrarse en rendir dentro de la cancha.

Luis Aparicio – Selección Guatemala

Publicidad

“No me preocupa la verdad, no me quita el sueño estar o no estar en la selección nacional. Al final de cuentas no pasa por mi decisión, entonces no me preocupo por cosas que no están en mis manos” comentó Luis Aparicio.

Publicidad

“Sería tonto de preocuparme por eso si no puedo hacer yo nada, lo único que está en mí es jugar bien, porque al final de cuentas creo que en selección tienen que estar los que, primero los que juegan y segundo los que andan pasando por buen momento“, finalizó.

Publicidad

Para Aparicio, a la Selección deben ir quienes estén jugando y atravesando un buen momento, por lo que su enfoque sigue siendo demostrar su nivel con buenas actuaciones.

Publicidad

Publicidad

Los próximos retos de Guatemala en la Eliminatoria

Con la convocatoria de Luis Fernando Tena ya definida, la Selección de Guatemala se prepara para afrontar dos duelos determinantes en el arranque de la fase final rumbo al Mundial 2026.

El primer desafío será el clásico centroamericano ante El Salvador, un choque que promete intensidad y emoción, mientras que días después se medirá ante Panamá, en condición de visitante, frente a uno de los rivales más exigentes de la región.