Cuestión de Estado: Gobierno de Guatemala toma una importante medida para el partido contra El Salvador por las Eliminatorias al Mundial 2026

Guatemala se acerca a jugar de la tercera fase de Eliminatorias al Mundial 2026 y está ante la inminente posibilidad de hacer historia. Podrían alcanzar el boleto a la máxima cita por primera vez en su historia. Si quieren lograrlo, deberán ganar.

Luis Fernando Tena no quiere dejar pasar esta chance. Por eso, se ocupará de ver a la mejor versión de la plantilla dentro de la cancha. Trabajará duro para que los futbolistas estén cómodos y puedan alcanzar el anhelado sueño de los chapines.

El Salvador, Surinam, y Panamá son los oponentes a vencer por La Bicolor en las tres ventanas de dos partidos cada una. Las mismas se disputarán en los meses de septiembre, octubre, y noviembre. El puntero logrará la clasificación directa.

Después del escándalo de las localidades para los cruces en el Estadio Cementos Progreso, el propio Gobierno Nacional tomó una medida para colaborar con los planes de Tena y así unir al pueblo. Todos juntos querrán hacerse con el boleto.

Guatemala vs. El Salvador: la decisión del Gobierno que favorece a Luis Fernando Tena

Un pedido elemental de Luis Fernando Tena, se basó en la importancia que los aficionados tienen para con la Selección Nacional. Por eso, no solo los quería en el Estadio Doroteo Guamuch Flores, sino que pidió fácil acceso a las localidades.

Después del escándalo que se desató sobre las mismas, el mismísimo Gobierno de Guatemala anunció que se colocarán pantallas gigantes en la propia Plaza de la Constitución. Todos los fanáticos podrán juntarse a dar aliento a La Bicolor.

Será para el partido ante El Salvador del próximo 4 de septiembre, cuando este grupo de futbolistas de apertura a su recorrido en tercera fase. Un dispositivo de seguridad se alineará a una serie de eventos allí, en la Zona Uno de la Capital.

La transmisión del encuentro no será la única atracción. Desde las 16.00 horas de los relojes locales, se desplegarán actividades para toda la familia. Una especie de fan fest se hará para que no exista ni un solo chapín que no acompañe al equipo.