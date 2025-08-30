Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Guatemala

Cuestión de Estado: Gobierno de Guatemala toma una importante medida para el partido contra El Salvador por las Eliminatorias al Mundial 2026

La Bicolor enfrentará a La Selecta en el Estadio Cementos Progreso por las Eliminatorias Concacaf, con un agregado importante.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Gobierno de Guatemala no tarda en tomar medida de suma importancia para enfrentar a El Salvador.
© rrssGobierno de Guatemala no tarda en tomar medida de suma importancia para enfrentar a El Salvador.

Guatemala se acerca a jugar de la tercera fase de Eliminatorias al Mundial 2026 y está ante la inminente posibilidad de hacer historia. Podrían alcanzar el boleto a la máxima cita por primera vez en su historia. Si quieren lograrlo, deberán ganar.

Luis Fernando Tena no quiere dejar pasar esta chance. Por eso, se ocupará de ver a la mejor versión de la plantilla dentro de la cancha. Trabajará duro para que los futbolistas estén cómodos y puedan alcanzar el anhelado sueño de los chapines.

Resolución oficial de Concacaf: Guatemala recibe la sentencia definitiva que puede costarle la clasificación al Mundial 2026

ver también

Resolución oficial de Concacaf: Guatemala recibe la sentencia definitiva que puede costarle la clasificación al Mundial 2026

El Salvador, Surinam, y Panamá son los oponentes a vencer por La Bicolor en las tres ventanas de dos partidos cada una. Las mismas se disputarán en los meses de septiembre, octubre, y noviembre. El puntero logrará la clasificación directa.

Publicidad

Después del escándalo de las localidades para los cruces en el Estadio Cementos Progreso, el propio Gobierno Nacional tomó una medida para colaborar con los planes de Tena y así unir al pueblo. Todos juntos querrán hacerse con el boleto.

“No era lo pactado”: José Pinto expone a Luis Fernando Tena y sacude a Guatemala a días de enfrentar a El Salvador rumbo al Mundial 2026

ver también

“No era lo pactado”: José Pinto expone a Luis Fernando Tena y sacude a Guatemala a días de enfrentar a El Salvador rumbo al Mundial 2026

Guatemala vs. El Salvador: la decisión del Gobierno que favorece a Luis Fernando Tena

Un pedido elemental de Luis Fernando Tena, se basó en la importancia que los aficionados tienen para con la Selección Nacional. Por eso, no solo los quería en el Estadio Doroteo Guamuch Flores, sino que pidió fácil acceso a las localidades.

Publicidad

Después del escándalo que se desató sobre las mismas, el mismísimo Gobierno de Guatemala anunció que se colocarán pantallas gigantes en la propia Plaza de la Constitución. Todos los fanáticos podrán juntarse a dar aliento a La Bicolor.

¡Se confirma el fraude! Se destapa escándalo en Guatemala a muy poco de los partidos vs El Salvador y Panamá

ver también

¡Se confirma el fraude! Se destapa escándalo en Guatemala a muy poco de los partidos vs El Salvador y Panamá

Será para el partido ante El Salvador del próximo 4 de septiembre, cuando este grupo de futbolistas de apertura a su recorrido en tercera fase. Un dispositivo de seguridad se alineará a una serie de eventos allí, en la Zona Uno de la Capital.

Publicidad

La transmisión del encuentro no será la única atracción. Desde las 16.00 horas de los relojes locales, se desplegarán actividades para toda la familia. Una especie de fan fest se hará para que no exista ni un solo chapín que no acompañe al equipo.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Desde Guatemala lanzan una fuerte denuncia a Concacaf
Guatemala

Desde Guatemala lanzan una fuerte denuncia a Concacaf

Piojo Herrera revela el rol decisivo de Wanchope en la convocatoria de La Sele
Costa Rica

Piojo Herrera revela el rol decisivo de Wanchope en la convocatoria de La Sele

No hay vuelta atrás: Concacaf brinda la notificación que Honduras estaba esperando y hace temblar a toda Costa Rica
Honduras

No hay vuelta atrás: Concacaf brinda la notificación que Honduras estaba esperando y hace temblar a toda Costa Rica

Pumas UNAM vs. Atlas: Keylor Navas y Adalberto Carrasquilla en Liga MX
Fútbol Internacional

Pumas UNAM vs. Atlas: Keylor Navas y Adalberto Carrasquilla en Liga MX

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo