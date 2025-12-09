“Ya me hubieran echado”: a Amarini Villatoro le preguntaron por la continuidad de Luis Fernando Tena y su respuesta impactó a Guatemala

Este lunes se convirtió en un día especial para el fútbol chapín cuando la FFG (Federación de Fútbol de Guatemala) anunció que Luis Fernando Tena renovará su contrato y seguirá siendo el entrenador de la Selección Nacional con miras al Mundial 2030.

Por eso, llegada la noche, se buscó el testimonio de uno de los entrenadores guatemaltecos que mejor conoce el cargo y hasta sonó para ocuparlo: Amarini Villatoro, quien finalmente descartó esa posibilidad alegando sentirse cómodo con el trabajo del día a día en Xelajú MC.

Después de la victoria por 1-0 de los Superchivos sobre Antigua GFC en la ida de los cuartos de final del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional, Villatoro fue abordado en rueda de prensa y opinó sobre la continuidad de Tena.

¿Qué dijo Amarini Villatoro sobre la decisión de Luis Fernando Tena?

“Hay mucho respeto de mi parte al cuerpo técnico de la Selección. Desearle lo mejor. Yo dije en una conferencia anterior que, si por mí fuera, creía conveniente darle continuidad al proceso. Lógicamente, en ese tipo de procesos la exigencia va a la par”, le advirtió Amarini Villatoro al entrenador de Guatemala.

“Yo estoy aquí en un proceso de tres años y creo que si no hubiera ganado un título, ya me hubieran echado. En esos años hemos disputado tres finales: dos nacionales y una internacional. Los técnicos vamos de la mano con los resultados, entonces yo pensaría que fue lo mejor que se hizo. Pero a la par de eso, como a él, a mí, a todos en una institución, pues exigirle“, añadió.

También elogió el recambio y el manejo del grupo de Tena: “Él conoce bien el material de Selección. Hay muchos chicos, la verdad que me han sorprendido. Ese Olger Escobar me encanta, es un jugador diferente, qué bueno que haya elegido jugar con nosotros. Es determinante, tiene mucho futuro. El otro que no ha jugado mucho, (Matt) Evans, también es un jugadorazo”.

Villatoro se mostró ilusionado con el futuro, pero le dejó también un reclamo al timonel: “Ahora tendrá todo el tiempo para ver el nuevo proceso, ver nuevos prospectos que han venido haciéndolo bien. Yo siempre pongo el ejemplo de que en nuestro club hay jóvenes como (Widvin) Tebalán, que hizo un gran torneo centroamericano, ha venido jugando todos los partidos, tiene 23 años y por ahí merece una oportunidad, ojalá en un futuro se le dé. Y así hay otros chicos de otros clubes”.

“Tiene una buena columna vertebral. El profe ha sabido llevarlos, mis respetos para él y ojalá que le vaya muy bien porque siempre lo he dicho: si le va bien a la Selección, nos va bien a todos. Yo soy pro-Selección, pro-Guatemala, y siempre voy a desearle lo mejor. Ojalá nos vaya muy bien y el profe pueda continuar ese proceso mejorando lo que ya hizo“, finalizó.