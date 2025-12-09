Liberia vs. Alajuelense: ¿A qué hora y cómo ver la semifinal de ida del Torneo Apertura 2025? Liga Promérica de Costa Rica

La Liga Deportiva Alajuelense inicia en las semifinales ante Municipal Liberia un nuevo intento por conquistar la esquiva estrella 31. El equipo de Óscar “Machillo” Ramírez llega en estado de gracia: fue líder de la fase regular del Apertura 2025 y viene de coronarse nuevamente en la Copa Centroamericana, su tercer título consecutivo en el certamen regional.

Enfrente estará un Liberia que se ganó el derecho a soñar. El cuadro guanacasteco que dirige José Saturnino Cardozo se quedó con el cuarto y último boleto a los playoffs, dejó fuera a Herediano y ahora tendrá el respaldo de su gente en el Edgardo Baltodano Briceño para intentar golpear primero en la serie.

¿Cuándo, dónde y a qué hora se juega Liberia vs. Alajuelense por la semifinal de ida del Apertura 2025?

Día: miércoles 10 de diciembre de 2025

miércoles 10 de diciembre de 2025 Hora: 8:00 p.m. (hora de Costa Rica)

8:00 p.m. (hora de Costa Rica) Estadio: Edgardo Baltodano Briceño, Liberia

Edgardo Baltodano Briceño, Liberia Torneo: Semifinal de ida – Liga Promérica, Torneo Apertura 2025

¿Dónde ver EN VIVO Liberia vs. Alajuelense? Semifinal de ida del Torneo Apertura 2025

La semifinal de ida del Torneo Apertura 2025 entre Liberia y Alajuelense se podrá ver en directo por el canal FUTV.

¿Cómo llega Liberia a los playoffs del Apertura 2025?

Liberia llega como cuarto de la fase regular del Apertura 2025, con estos números:

Posición: 4º

4º Puntos: 27

27 PJ: 18

18 Récord: 7 victorias, 6 empates y 5 derrotas

7 victorias, 6 empates y 5 derrotas Goles: 20 a favor, 21 en contra (diferencia -1)

El conjunto guanacasteco aseguró su pase a semifinales en la última jornada, cuando igualó 0-0 con Cartaginés y dejó sin fiesta grande al bicampeón Herediano, que rompió así una racha de 17 años clasificando a la fase final.

Aunque sus números defensivos muestran ciertos altibajos, Liberia se ha hecho fuerte en momentos clave y ahora tendrá la oportunidad de iniciar la serie en casa, obligado a sacar ventaja para viajar con vida al Morera Soto.

¿Cómo llega Alajuelense a las semifinales del Apertura 2025?

Alajuelense arriba a esta llave como gran favorito tras dominar la fase regular y brillar también a nivel internacional. Estos son sus números en la fase regular del Torneo Apertura 2025:

Posición: 1º

1º Puntos: 40

40 PJ: 18

18 Récord: 12 victorias, 4 empates y 2 derrotas

12 victorias, 4 empates y 2 derrotas Goles: 29 a favor, 10 en contra (mejor diferencia de gol del torneo, +19)

A esto se suma que la Liga viene de consagrarse otra vez en la Copa Centroamericana, tras vencer a Xelajú en una final definida por penales, consolidando un ciclo muy exitoso a nivel regional.

En el mano a mano reciente frente a Liberia, Alajuelense también llega con ventaja: en este Apertura 2025 se impuso 2-0 como local y luego goleó 4-1 en Liberia durante la fase regular, resultados que refuerzan su favoritismo ahora en semifinales.

Historial entre Liberia y Alajuelense

El historial entre ambos clubes en Primera División muestra una ventaja clara para Alajuelense, aunque con varios empates y algunos golpes de Liberia:

Partidos totales (todas las competiciones): 24

24 Victorias de Alajuelense: 11

11 Empates: 10

10 Victorias de Liberia: 3

Desglosado por localía:

En cancha de Alajuelense:

12 partidos 5 triunfos manudos, 7 empates, 0 victorias de Liberia



En cancha de Liberia:

12 partidos 6 victorias de Alajuelense, 3 empates, 3 triunfos liberianos





En el Apertura 2025, el dominio rojinegro se mantuvo: triunfo 2-0 en el Morera Soto y goleada 4-1 en el Edgardo Baltodano Briceño, lo que convierte la semifinal en una nueva prueba para que Liberia intente romper la tendencia ante un rival que históricamente se le ha complicado.

¿Cuándo se juega la semifinal de vuelta entre Alajuelense y Liberia?

La serie se definirá en casa de la Liga, con el partido de vuelta programado así: