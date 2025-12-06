Lo confirman en Europa: Nathaniel Méndez-Laing consigue dar el salto tras haber sido borrado de Guatemala por Luis Fernando Tena

Guatemala todavía sufre haber fracasado en las Eliminatorias al Mundial 2026. Los interrogantes golpearon las puertas chapinas una vez terminado el proceso. El propio lugar de Luis Fernando Tena está en duda por sus decisiones.

Una de ellas fue dejar a Nathaniel Méndez-Laing fuera del equipo. Para muchos, de los futbolistas más determinantes que tenía este equipo más allá de que bajo las órdenes de Tena, tuvo 20 presentaciones oficiales en las que no logró marcar ningún tanto.

Si bien nunca habló públicamente del tema, algunas señales mostraron que este delantero no regresaría a la Selección Nacional. Una de ellas, por más que para muchos parezca ínfima, fue fundamental: quitó al equipo de sus redes sociales.

Ahora, desde Inglaterra, Méndez-Laing envió un mensaje sumamente importante para La Bicolor. Este sábado, además de marcar en la goleada del MK Dons, este futbolista recibió un reconocimiento sumamente importante. Fue su primera vez.

Guatemala lo extraña: Nathaniel Méndez-Laing recibe premio en Inglaterra

Nathaniel Méndez-Laing recibió un galardón importantísimo por parte de todos los aficionados de la PFA League Two. Después de las votaciones realizadas entre los fanáticos, el atacante fue elegido como el Jugador del Mes para noviembre.

Méndez-Laing arribó al Milton Keynes Dons para inicios de la temporada, luego de ser dejado libre por el Derby County. Recibió numerosas críticas negativas por este cambio. El movimiento le significó bajar dos categorías en su actual carrera, lo que se sufrió en Guatemala para las pasadas Eliminatorias al Mundial 2026.

El delantero de 33 años jugó un total de 18 partidos entre League Two y EFL Cup, en los que logró concretar seis tantos y otorgar cuatro asistencias. Fue figura de varios enfrentamientos, y se transformó en una pieza fundamental del MK Dons.