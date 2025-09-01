Es tendencia:
Nadie lo vio venir: Aarón Herrera sorprende con el mensaje menos pensado a Guatemala a días de jugar ante El Salvador

Antes de sumarse a la Selección de Guatemala, Aaron Herrera posó con los colores de un equipo de la Liga Nacional.

juan fittipaldi

Aarón Herrera sorprende con el mensaje menos pensado a Guatemala
Aarón Herrera es uno de los futbolistas que mayor expectativa genera en la Selección de Guatemala. Es el único que tiene actividad en la Major League Soccer habitualmente. Se ha convertido en uno de los indispensables del DC United desde su llegada en 2023.

Para Luis Fernando Tena también se trata de uno de los jugadores más importantes de la Azul y Blanco. Por este motivo, el técnico mexicano dejó atrás rápidamente la polémica que se dio en marzo, cuando el lateral derecho se bajó de la convocatoria de los Prelims de la Copa Oro para no jugar en superficie sintética.

Antes de sumarse a la Bicolor para disputar las Eliminatorias Mundialistas, Aarón Herrera tuvo participación con el DC United en la victoria por 2-1 frente al New York City. El lateral disputó los 90 minutos y causó sorpresa luego de haber finalizado el partido.

El mensaje de Aarón Herrera que sorprendió en Guatemala

Herrera llamó la atención en Guatemala, ya que posó con la camiseta de Xelajú. Uno de los aficionados presentes en el Yankee Stadium llevó la camisola del Súper Chivo y el lateral no dudó en tomarse una foto.

Esta imagen tomó por sorpresa a varios aficionados chapines, ya que Herrera es considerado un aficionado de Municipal. El nacido en Estados Unidos reveló años atrás una fotografía de cuando era niño y llevaba puesta la camisola del conjunto escarlata junto a su familia.

Aarón Herrera ya está en Guatemala para las Eliminatorias Mundialistas

Este domingo por la noche, inmediatamente después de su juego en la MLS, el futbolista chapín se sumó a la delegación de Guatemala para afrontar la doble fecha de Eliminatorias Mundialistas. Se espera que sea titular en el encuentro con la Selección de El Salvador.

