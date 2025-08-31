Lo confirma Concacaf: Guatemala recibe la notificación más esperada sobre Óscar Santis y El Salvador toma nota a días de las Eliminatorias

Las Eliminatorias al Mundial de 2026 regresa esta semana para la Selección de Guatemala y la Selección de El Salvador en donde se estarán jugando encuentros determinantes para el futuro de ambas selecciones. En la previa, Concacaf le dio a la Azul y Blanco una notificación sobre Óscar Santis que coloca a los salvadoreños a tomar nota.

ver también ¡Atención El Salvador y Panamá! Luis Fernando Tena suma a los refuerzos que tanto necesitaba la Selección de Guatemala

Guatemala celebra: Concacaf destaca a Óscar Santis

La Concacaf resaltó en sus redes sociales el talento de Óscar Santis, a quien catalogó como “el mago chapín”, destacando su calidad y habilidad dentro de la cancha. Un jugador que tendrá que tener en el radar El Salvador para cuidar su defensa.

El atacante guatemalteco sigue llamando la atención en la región gracias a sus destellos de fútbol y su papel clave con la Azul y Blanco, lo que refuerza su imagen como una de las grandes figuras actuales del balompié chapín.

Publicidad

Publicidad

Los números de Óscar Santis con la Selección de Guatemala

Óscar Santis se ha consolidado como una pieza importante en la Selección de Guatemala, acumulando un total de 48 partidos internacionales. En ese recorrido ha logrado marcar 16 goles y repartir 11 asistencias, mostrando su capacidad para ser determinante tanto en la definición como en la generación de juego ofensivo

El atacante chapín ha tenido participación en la Copa Oro, la Liga de Naciones de Concacaf en sus dos divisiones, así como en eliminatorias mundialistas y partidos de preparación. Su mejor producción goleadora se ha dado en la Nations League y en los juegos clasificatorios, donde ha demostrado ser un futbolista que aparece en momentos clave.

Publicidad

Óscar Santis – Selección de Guatemala

Publicidad

¿Cuándo juegan Guatemala vs. El Salvador por las Eliminatorias?

Guatemala y El Salvador se medirán el próximo jueves 09 de septiembre a las 7:00 p.m. por la Ronda Final de las Eliminatorias desde el Estadio Cementos Progreso