A menos de una semana para que comience la etapa más importante de las Eliminatorias camino al Mundial 2026, la Concacaf actualizó el ranking de sus distintas clasificaciones. Uno de los puntos que llamó la atención fue lo que sucedió con las competencias de El Salvador y Nicaragua.

Después de haber finalizado la fase de grupos de la Copa Centroamericana 2025, la Confederación desplazó a la Liga Mayor de El Salvador del quinto puesto entre las competencias locales de Centroamérica y pasó al sexto lugar.

Ahora, la Liga Primera de Nicaragua es la que ocupa la quinta posición entre las ligas de Centroamérica. Costa Rica continúa en el primer lugar, le sigue Honduras en el segundo puesto, Panamá tercero y Guatemala cuarto. La liga de Belice, por su parte, se mantiene en el séptimo y último lugar.

¿Por qué la Concacaf desplazó a la Liga Mayor de El Salvador y subió a la Liga Primera de Nicaragua?

Real Estelí y Diriangén sumaron seis y cuatro puntos respectivamente en sus grupos, mientras que Managua no rescató ninguna unidad. No fue suficiente para clasificar a los cuartos de final, pero alcanzaron 10 puntos y superaron los ocho que acumularon los equipos salvadoreños. Entre Águila, que fue superado por el Tren del Norte en la última jornada, y Alianza puntualizaron cuatro cada uno. Hércules, por su parte, perdió todos los encuentros.

Así está el ranking de ligas en Centroamérica según Concacaf.

Este cantidad de puntos sumados en la fase de grupos determinaron que la Concacaf premiara a la liga nicaragüense con subir un puesto en el ranking de ligas. Entre todas las competencias locales de la Confederación, Nicaragua ahora está en el octavo lugar.

Real Estelí también fue beneficiado en el ranking de Concacaf

En cuanto al ranking de clubes, Real Estelí avanzó dos puestos y se ubica en la posición número 67 entre todos los equipos de Concacaf. En la región de Centroamérica, ascendió a la décimosexta posición. Diriangén, por su parte, continúa en el puesto 94 de la Confederación y 37 en el ámbito centroamericano.