“No viajará a Brasil”: desde Uruguay confirman si Luis Mejía llegará al Mundial 2026 con Panamá

La preocupación se instaló momentáneamente en la concentración de la Selección de Panamá luego de que el guardameta Luis Mejía abandonara el partido entre Nacional de Montevideo y Coquimbo Unido por una molestia física durante el compromiso correspondiente a la Copa Libertadores. El arquero canalero encendió las alarmas al no regresar para disputar el segundo tiempo del encuentro internacional.

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Luis Mejía, conocido popularmente como “Manotas”, fue titular con el conjunto uruguayo y disputó los primeros 45 minutos antes de ser sustituido al inicio del complemento por Ignacio Suárez. Aunque en un principio existió incertidumbre sobre el alcance de la dolencia, con el paso de las horas comenzaron a surgir reportes más alentadores desde Uruguay sobre la condición física del portero panameño.

El periodista y presentador de TVMAX Deportes, Ricardo Icaza, compartió detalles sobre la situación del guardameta a través de sus redes sociales. “Desde Uruguay nos informan que lo de Luis Mejía fue una pequeña molestia por acumulación de partidos”, escribió Icaza, citando información proveniente del entorno del club tricolor de cara al Mundial 2026.

Luis Mejía será cuidado y no jugará el amistoso ante Brasil

Aunque la molestia no representa una lesión de gravedad, tanto Nacional como el cuerpo técnico de Panamá han optado por actuar con cautela pensando en la cercanía de la Copa del Mundo 2026. Según detalló Ricardo Icaza, el guardameta viajará a Panamá para continuar con trabajos específicos de fortalecimiento físico y evitar cualquier riesgo innecesario en esta etapa de preparación.

El comunicador también confirmó que el arquero no verá acción en el amistoso frente a Selección de Brasil programado para el próximo 31 de mayo. “En medio de esa precaución viajará a Panamá para realizar fortalecimiento y no viajará para el partido ante Brasil”, agregó Icaza, despejando dudas sobre la ausencia del canalero en ese compromiso internacional.

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Pese al susto inicial, el panorama termina siendo positivo para la selección panameña y para el propio Nacional. El equipo uruguayo logró imponerse por 1-0 ante Coquimbo Unido y aseguró su clasificación a los playoffs de la Copa Sudamericana, mientras que Panamá mantiene la tranquilidad de contar con uno de sus futbolistas más importantes en condiciones de integrarse a la preparación mundialista, aunque bajo observación y con una carga física controlada.

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