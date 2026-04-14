Qué resultados necesita Liverpool vs PSG para clasificarse a semifinales de la Champions League

La Champions League define este martes a dos semifinalistas, la llave principal la llevan Atlético de Madrid vs Barcelona, pero a la misma hora hay un Liverpool vs PSG que dará mucho de qué hablar.
Los actuales campeones ganaron la idea 2-0 y buscan confirmarse en la siguiente ronda en el sueño que tiene Luis Enrique en convertirlos en bicampeones de la Copa de Europa.
Liverpool quiere evitarlo a toda costa y buscará una remontada para estar en semis. Aquí te contamos lo que necesita.
Liverpool vs PSG ¿Qué resultados clasifican a los reds a semifinales?
- Pase directo: Liverpool tiene que ganar por tres o más goles de diferencia (por ejemplo, 3-0 o 4-1) para avanzar sin necesidad de más instancias.
- Prórroga y penales: Si el equipo rojo se impone por exactamente dos goles (como 2-0 o 3-1), la serie quedará igualada y se definirá en tiempo extra.
- Queda eliminado: Cualquier empate, derrota o triunfo por solo un gol dejará al Liverpool fuera de las semifinales y PSG avanza.
El partido arranca a la 1:00 de la tarde hora de Centroamérica (2 P.M de Panamá) y será transmitido por ESPN y Disney +.