Agenda
Champions League

Qué resultados necesita Liverpool vs PSG para clasificarse a semifinales de la Champions League

Liverpool y PSG definen al otro semifinalista de la Champions League. La ida acabó a favor de los franceses que llegan a Anfield con ventaja.

José Rodas

Por José Rodas

Liverpool y PSG definen a uno de los cuatro semifinalistas.
La Champions League define este martes a dos semifinalistas, la llave principal la llevan Atlético de Madrid vs Barcelona, pero a la misma hora hay un Liverpool vs PSG que dará mucho de qué hablar.

Los actuales campeones ganaron la idea 2-0 y buscan confirmarse en la siguiente ronda en el sueño que tiene Luis Enrique en convertirlos en bicampeones de la Copa de Europa.

¿Cuántos goles necesita Barcelona para clasificarse a semifinales de la Champions League contra Atlético de Madrid?

ver también

¿Cuántos goles necesita Barcelona para clasificarse a semifinales de la Champions League contra Atlético de Madrid?

Liverpool quiere evitarlo a toda costa y buscará una remontada para estar en semis. Aquí te contamos lo que necesita.

Liverpool vs PSG ¿Qué resultados clasifican a los reds a semifinales?

  • Pase directo: Liverpool tiene que ganar por tres o más goles de diferencia (por ejemplo, 3-0 o 4-1) para avanzar sin necesidad de más instancias.
  • Prórroga y penales: Si el equipo rojo se impone por exactamente dos goles (como 2-0 o 3-1), la serie quedará igualada y se definirá en tiempo extra.
  • Queda eliminado: Cualquier empate, derrota o triunfo por solo un gol dejará al Liverpool fuera de las semifinales y PSG avanza.
Atlético de Madrid vs. Barcelona EN VIVO: minuto a minuto del partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions League

ver también

Atlético de Madrid vs. Barcelona EN VIVO: minuto a minuto del partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions League

El partido arranca a la 1:00 de la tarde hora de Centroamérica (2 P.M de Panamá) y será transmitido por ESPN y Disney +.

Lee también
PSG vs. Liverpool: a qué hora y dónde ver
Fútbol Internacional

PSG vs. Liverpool: a qué hora y dónde ver

Mientras Dereck Moncada cuesta 1,6 millones como figura, este es el precio de Keyrol Figueroa
Honduras

Mientras Dereck Moncada cuesta 1,6 millones como figura, este es el precio de Keyrol Figueroa

Enfrentó a Liverpool y Bayern Múnich, pero la afición que lo intimidó fue la de Saprissa
Deportivo Saprissa

Enfrentó a Liverpool y Bayern Múnich, pero la afición que lo intimidó fue la de Saprissa

“Primer equipo”: Liverpool toma decisión final sobre el futuro de Keyrol Figueroa y así lo aseguran en Inglaterra
Honduras

“Primer equipo”: Liverpool toma decisión final sobre el futuro de Keyrol Figueroa y así lo aseguran en Inglaterra

