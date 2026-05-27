Alejandro Bran se aleja de Costa Rica: la decisión que tomaría Alajuelense tras separarlo por indisciplina

Tras el escándalo que sacudió a Alajuelense y a La Sele, el club ya tendría definido el destino de Alejandro Bran.

El caso de Alejandro Bran sigue dejando consecuencias fuertes en Liga Deportiva Alajuelense y ahora empieza a tomar forma una decisión que podría cambiar por completo el futuro del mediocampista. Lo que comenzó como un episodio policial y disciplinario terminó abriendo un escenario inesperado para una de las apuestas más importantes del club en los últimos años.

Todo explotó luego del incidente ocurrido en San Pedro de Montes de Oca, donde la camioneta del jugador terminó baleada tras una gresca en las afueras de un centro nocturno. Aunque el entorno del futbolista insiste en que Bran no participó directamente en el conflicto, la situación generó un terremoto interno.

La reacción de Alajuelense fue inmediata. El club anunció públicamente la separación de Bran y también de Kenneth Vargas, mientras que la Selección de Costa Rica los desconvocó de la concentración por decisión de Fernando Batista.

La salida de Alejandro Bran no está confirmada

Sin embargo, detrás del comunicado apareció una realidad más compleja. Alejandro Bran sigue teniendo vínculo contractual con la institución y la dirigencia ahora busca la mejor salida posible para resolver el conflicto sin afectar totalmente el valor deportivo y económico del jugador.

En ese contexto, surgió una alternativa que empieza a ganar fuerza. Según reveló Anthony Porras, la idea de Alajuelense es ceder al futbolista al exterior en este mercado.

La decisión tendría varias razones detrás. Por un lado, el club considera que Bran necesita continuidad y un nuevo entorno competitivo que le permita recuperar protagonismo y volver a enfocarse en lo futbolístico.

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Pero también existe otro motivo mucho más delicado dentro de la interna rojinegra. Alejarlo del entorno que hoy rodea su vida en Costa Rica aparece como una prioridad para intentar encaminar nuevamente su carrera.

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En Alajuelense entienden que el mediocampista sigue teniendo condiciones importantes y que una experiencia fuera del país podría incluso revalorizarlo pensando en una futura venta definitiva.

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El movimiento también serviría para bajar la tensión que dejó el escándalo dentro del club, donde el caso generó ruido institucional, mediático y deportivo en cuestión de horas.

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Por ahora no hay un destino definido, pero la postura ya estaría tomada: la intención es que Bran continúe su carrera lejos del fútbol costarricense.

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