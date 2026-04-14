¿Cuántos goles necesita Real Madrid para clasificarse a semifinales de la Champions League contra Bayern Munich?

El Real Madrid quedó contra las cuerdas en los cuartos de final de la Champions League tras perder 2-1 en la ida frente al Bayern Munich en el Santiago Bernabéu. Ahora, el equipo español está obligado a remontar en Alemania si quiere seguir en carrera por el título.

El gol conseguido en el primer partido mantiene con vida al conjunto merengue, pero el margen de error es mínimo: deberá ganar sí o sí como visitante para forzar, al menos, una prórroga. A continuación, todos los escenarios posibles para definir la serie.

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Qué resultados necesita Real Madrid para clasificar a semifinales

Tras el 1-2 en la ida, estos son los resultados que le sirven al Real Madrid en la vuelta:

Si gana por dos o más goles (2-0, 3-1, 3-0, etc.) → Clasifica directamente a las semifinales

(2-0, 3-1, 3-0, etc.) → Clasifica directamente a las semifinales Si gana por un gol de diferencia (1-0, 2-1, 3-2, etc.) → Iguala la serie y lleva el partido a tiempo extra

(1-0, 2-1, 3-2, etc.) → Iguala la serie y lleva el partido a tiempo extra Si empata (0-0, 1-1, 2-2, etc.) → Clasifica el Bayern Munich

(0-0, 1-1, 2-2, etc.) → Clasifica el Si pierde por cualquier resultado → Clasifica el Bayern Munich

El panorama es claro: el equipo blanco necesita una victoria en el Allianz Arena para seguir con vida en la competición.

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¿Hay tiempo extra o penales en caso de empate global?

El reglamento actual de la Champions League establece que:

Ya no existe el gol de visitante como criterio de desempate.

Por lo tanto, si el marcador global termina igualado tras los 90 minutos:

Se juega tiempo extra (dos tiempos de 15 minutos).

(dos tiempos de 15 minutos). Si persiste la igualdad, la clasificación se define por penales.

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Así, si el Real Madrid gana por un gol en Alemania, todavía tendrá 30 minutos adicionales (y eventualmente una tanda desde los doce pasos) para intentar la remontada.

A qué hora y dónde ver Bayern Munich vs. Real Madrid

El partido entre Real Madrid y Bayern Munich por la vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League se jugará este miércoles en el Allianz Arena.

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Hora: 1:00 PM de Centroamérica, 2:00 PM de Panamá

1:00 PM de Centroamérica, 2:00 PM de Panamá TV: ESPN y Disney+