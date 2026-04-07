A lo Keylor Navas: Manuel Neuer brilló ante Real Madrid y replicó uno de sus récords más brutales en Europa

En este inicio de semana, Keylor Navas y Manuel Neuer, dos de los porteros que supieron ser los mejores del mundo, volvieron a dar la nota por diferentes y muy válidas razones. Aunque, en definitiva, decantan en lo mismo: la seguridad que brindan bajo los tres palos con 39 y 40 años respectivamente.

Por un lado, el alemán fue elegido por la UEFA como el MVP del partido de ida de los cuartos de final de la Champions League, que el Bayern de Múnich le ganó 2-1 ante Real Madrid gracias a los goles de Luis Díaz (41′) y Harry Kane (46′) en el Santiago Bernabéu.

ver también Keylor Navas renovó con Pumas: ¿cuánto gana ahora y hasta qué año se queda en México?

Sobre el final llegó el descuento de Kylian Mbappé (74′). Después de tantos intentos, el elenco merengue pudo lastimar. Y si no ocurrió antes fue porque las ocasiones claras que generó fueron neutralizadas por Neuer, quien dio una de las muestras más claras de su vigencia de los últimos años.

Neuer consigue lo que Keylor Navas no pudo en Champions

En total, Manuel Neuer realizó nueve atajadas decisivas ante Real Madrid. Las más sobresalientes ante los exigentes disparos, sobre todo, de Kylian Mbappé y Vinicius Jr. Según indicó la reconocida base de datos Sofascore, es la quinta vez que el teutón lo consigue en series eliminatorias de Champions League en su carrera.

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Y se erigió como el único portero en lograrlo, contando desde la temporada 2003/2004 de la máxima competición europea. Por detrás están, precisamente, Keylor Navas y Jan Oblak (Atlético de Madrid), quienes también promediaron nueve o más intervenciones decisivas pero solo en dos partidos.

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Navas sigue brillando en Pumas UNAM

Con su estelar actuación en el empate 2-2 de Pumas ante Chivas de este domingo, Keylor Navas llegó a 62 atajadas en 13 partidos disputados y se convirtió en el portero líder de ese rubro en todo el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX. El “Halcón” también sigue vigente y por ello se ganó la continuidad en el cuadro universitario hasta junio de 2027.

Datos clave

Imbatible en Champions: Manuel Neuer fue el MVP ante Real Madrid con nueve atajadas decisivas , récord histórico de vigencia en la competición desde la temporada 2003/04.

Manuel Neuer fue el MVP ante Real Madrid con , récord histórico de vigencia en la competición desde la temporada 2003/04. Supera marca de Keylor: con su actuación en el Bernabéu, el alemán alcanzó por quinta vez esa cifra de paradas en un juego de Champions League , superando los dos registros de Navas y Oblak.

con su actuación en el Bernabéu, el alemán alcanzó por quinta vez esa cifra de paradas en un juego de , superando los dos registros de Navas y Oblak. Keylor líder en México: Navas brilla en la Liga MX como el portero con más atajadas (62) del Clausura 2026 defendiendo el arco de Pumas UNAM .

Navas brilla en la Liga MX como el portero con más atajadas (62) del Clausura 2026 defendiendo el arco de . Vigencia total: a sus 39 y 40 años, ambos guardametas siguen respondiendo en la élite.