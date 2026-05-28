Olimpia mueve el mercado y ficha al delantero sustituto de Jerry Bengtson: “Todo cerrado”

Los movimientos en el mercado de fichajes de Olimpia comienzan a darse con nuevos refuerzos tras la salida de siete futbolistas.

El mercado de fichajes comienza a tomar marcha y los diferentes clubes de la Liga Nacional de Honduras ya están cerrando nuevos refuerzos y en Olimpia ya tendrían al sustituto de Jerry Bengtson.

La información adelantada por el periodista Álvaro de la Rocha revela que Kilmar Peña se convertirá en el segundo fichaje del club que dirige Eduardo Espinel. Al delantero se le venció su contrato con los Lobos de la UPNFM tras finalizar el Clausura 2026 anotando 11 goles.

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El reporte detalla que Peña vestirá la camisa Merengue por al menos un año, contrato que será firmado en el transcurso de este jueves 28 de mayo y en los próximos días anunciado en las redes sociales.

Estuvo cerca de ser legionario

Fútbol Centroamérica conoció que Kilmar Peña estuvo en el radar del Génesis Policía Nacional; sin embargo, la oferta y la posibilidad de jugar Copa Centroamericana de Concacaf, hizo que el jugador se decantara por Olimpia.

De la Rocha también precisó que el exjugador de Marathón recibió ofertas concretas de Perú y de Los Potros del Olancho FC.

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Con la llegada del ariete, esta sería la segunda alta de Olimpia que también se hizo de los servicios del defensor central Cristian Canales, joven que jugó para el Choloma en el torneo anterior.

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