Erick Lonnis lo quiere: el refuerzo que Saprissa tanto necesita tuvo un gran paso por un histórico de Guatemala

Pensando en el futuro de Saprissa, Erick Lonnis tiene un apuntado de gran paso por Guatemala y que llegaría para ocupar un rol clave.

La reestructuración en Deportivo Saprissa no se limita únicamente a jugadores y cuerpo técnico. Después de perder la final del Clausura 2026 ante Club Sport Herediano, en Tibás entendieron que también era momento de revisar la estructura dirigencial del proyecto deportivo.

¿Cuál es el refuerzo que quiere traer Saprissa?

En ese contexto, una de las prioridades pasó a ser la elección del próximo gerente deportivo, un puesto que hoy consideran clave para redefinir el rumbo institucional. Y dentro de las opciones que analiza el club, hay un nombre que empezó a tomar fuerza con mucha intensidad: Bertony Robinson.

Según pudo confirmar ESPN, Robinson es actualmente el perfil que más convence dentro del análisis encabezado por Erick Lonnis, quien ya había adelantado públicamente que Saprissa trabaja activamente en la búsqueda del nuevo responsable del área deportiva.

“Ya tenemos varios candidatos. Esperamos hacerlo público el próximo mes”, había señalado Lonnis, dejando claro que el proceso ya está avanzado y que la decisión final podría llegar muy pronto.

Bertony Robinson podría llegar a Saprissa. (Foto: La Teja)

Aunque en el entorno morado también circuló el nombre de Víctor Cordero, distintas versiones apuntan a que Robinson tomó ventaja gracias a un perfil que encaja perfectamente con lo que Saprissa pretende recuperar: estructura, desarrollo juvenil y modernización deportiva.

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Actualmente, Robinson trabaja en la Federación Costarricense de Fútbol como gerente general de la Liga Femenina, pero su recorrido reciente también incluye una experiencia importante en Guatemala que hoy pesa mucho dentro de la valoración morada.

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Entre 2022 y 2024 tuvo un destacado paso por Antigua GFC, uno de los clubes históricos del fútbol chapín. Allí lideró procesos de reestructuración en divisiones menores y luego asumió funciones como director deportivo y administrativo.

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Ese trabajo llamó especialmente la atención en Saprissa. En Antigua logró fortalecer el desarrollo juvenil y potenciar jugadores hacia el primer equipo, algo que el club morado considera fundamental en esta nueva etapa.

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Además, Robinson ya conoce el medio costarricense tras su experiencia en Sporting FC, donde también trabajó en proyectos deportivos integrales tanto en masculino como femenino.

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Por ahora, el dirigente evita profundizar públicamente sobre la posibilidad y mantiene un discurso prudente, enfocado en respetar su actual vínculo laboral con la Federación.

Datos Claves

Bertony Robinson es el principal candidato a gerente deportivo de Deportivo Saprissa.

es el principal candidato a gerente deportivo de Deportivo Saprissa. Federación Costarricense de Fútbol emplea a Bertony Robinson como gerente de Liga Femenina.

emplea a Bertony Robinson como gerente de Liga Femenina. Antigua GFC y Sporting FC son clubes donde trabajó previamente Bertony Robinson.

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