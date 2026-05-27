Tras el escándalo de Kenneth Vargas y Alejandro Bran, siguen apareciendo voces en contra de estos futbolistas y un referente manudo fue muy duro.

El escándalo que rodea a Alejandro Bran y Kenneth Vargas sigue generando repercusiones fuertes en el entorno de Liga Deportiva Alajuelense y ahora sumó la crítica de una voz con mucho peso dentro del mundo rojinegro.

El que salió al cruce fue Pablo Gabas, referente histórico de la Liga, quien habló en Tiempo Extra Radio y dejó una postura durísima sobre las decisiones tomadas por ambos futbolistas.

Para Gabas, el problema va mucho más allá de un error puntual. El exjugador considera que los futbolistas actuales deben entender el impacto que tienen dentro y fuera de la cancha, especialmente en una época donde cualquier situación se viraliza inmediatamente.

¿Qué dijo Pablo Gabas sobre Kenneth Vargas y Alejandro Bran?

“Hace años atrás pasaba lo mismo, pero las redes sociales no eran tan potentes”, señaló, reconociendo que este tipo de episodios no son nuevos en el fútbol, aunque hoy la exposición es mucho mayor.

Aun así, dejó claro que eso no puede ser una excusa. Para él, los jugadores tienen la obligación de comportarse como figuras públicas y entender la responsabilidad que implica representar a clubes grandes y a la Selección.

“El jugador de fútbol no es solo en la cancha, es también afuera”, afirmó, apuntando directamente a la necesidad de cuidar la imagen y las decisiones personales.

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Sin embargo, la parte más fuerte de su intervención llegó cuando cuestionó directamente las conductas repetidas de algunos futbolistas y el contexto en el que ocurrió el episodio.

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“No te podés equivocar tantas veces sobre lo mismo”, disparó, dejando entrever que el historial reciente de Bran influye completamente en cómo hoy se analiza la situación.

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Gabas incluso fue más allá y cuestionó la necesidad misma de exponerse en medio de un momento delicado. “¿Cuál es la necesidad de salir a comer? ¿Para qué lo necesitabas? Hacé una comida en tu casa”, lanzó, en una frase que rápidamente generó repercusión.

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También dejó una reflexión llamativa sobre el estilo de vida del jugador profesional: “El jugador de fútbol después de los 35 años puede disfrutar, ¿quién te va a decir algo?”, comentó, marcando la diferencia entre una etapa de consolidación y otra donde todavía hay mucho en juego.

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Las palabras de Gabas reflejan el clima que se vive hoy alrededor del caso. En Alajuelense el episodio dejó heridas profundas y abrió un debate incómodo sobre disciplina, entorno y profesionalismo.

Datos Claves

Pablo Gabas criticó a Alejandro Bran y Kenneth Vargas en Tiempo Extra Radio.

criticó a Alejandro Bran y Kenneth Vargas en Tiempo Extra Radio. Liga Deportiva Alajuelense es el club afectado por este reciente escándalo disciplinario.

es el club afectado por este reciente escándalo disciplinario. Después de los 35 años los jugadores pueden disfrutar, declaró el exjugador Pablo Gabas.

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