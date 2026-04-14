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Atlético de Madrid vs. Barcelona EN VIVO: minuto a minuto del partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions League

Siga EN VIVO el Atlético de Madrid vs. Barcelona con el minuto a minuto del partido de vuelta de cuartos de final de la Champions League.

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Atlético de Madrid y Barcelona estarán definiendo un boleto a las semifinales de la UEFA Champions League.

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Marcial Martínez

Por Marcial Martínez

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Atlético de Madrid vs. Barcelona - UEFA Champions League
© GettyAtlético de Madrid vs. Barcelona - UEFA Champions League

Barcelona y Atlético de Madrid se juegan mucho este martes 14 de abril en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions League. La serie entra en su momento decisivo, ya que solo uno de los dos equipos logrará avanzar a las semifinales.

El Atlético de Madrid parte con ventaja en la eliminatoria tras el resultado conseguido en la ida (0-2), por lo que llega mejor posicionado para sellar su clasificación. Del otro lado, el Barcelona necesita darle vuelta a la serie para no quedar eliminado.

Así, el choque se presenta como una noche clave para ambos clubes. Mientras uno buscará confirmar su boleto entre los cuatro mejores del torneo, el otro intentará mantenerse con vida en la máxima competición europea a nivel de clubes.

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