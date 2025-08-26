La contundente promesa que hace Saprissa a Motagua antes de jugarse una final en Copa Centroamericana 2025

Saprissa y Motaguase juegan un lugar en los cuartos de final de la Copa Centroamericana. Los Morados deben ganar para tener tranquilidad, mientras que a Motagua le basta un empate.

El cotejo se va a disputar en el estadio Ricardo Saprissa Aymá que tiene capacidad para 23,112 aficionados.

Antes del cotejo, Saprissa le ha hecho una promesa Motagua y todo tiene que ver con las hinchadas. El escrito es claro, habrá seguridad máxima para la barra hondureña

Comunicado de Saprissa para Motagua

El Deportivo Saprissa informa a la afición visitante del Motagua que el ingreso al Estadio Ricardo Saprissa se realizará de forma exclusiva por el Acceso 11.

Se recuerda que la hora límite para el ingreso será a más tardar a las 6:00 p.m. con el fin de garantizar el orden y la seguridad del evento.

Asimismo, cada aficionado deberá presentar su pasaporte y la entrada en mano al momento de su llegada para facilitar el proceso de revisión y acceso.

El club agradece la comprensión y colaboración de todos los asistentes.

El partido está programado para las 8:00 de la noche y definirá a uno de los dos clasificados del grupo C en la Copa Centroamericana.

A la misma hora jugarán Cartaginés contra Independiente, ticos y panameños dependen en gran parte del partido entre Morados y Águilas para saber si pasan o no.

