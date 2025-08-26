Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Copa Centroamericana

La contundente promesa que hace Saprissa a Motagua antes de jugarse una final en Copa Centroamericana 2025

Saprissa ha lanzado un comunicado oficial antes de enfrentar a Motagua en la Copa Centroamericana.

alvaro de la rocha

Por Alvaro De La Rocha

Saprissa dio aa conocer un comunicado antes de enfrentar a Motagua.
Saprissa dio aa conocer un comunicado antes de enfrentar a Motagua.

Saprissa y Motaguase juegan un lugar en los cuartos de final de la Copa Centroamericana. Los Morados deben ganar para tener tranquilidad, mientras que a Motagua le basta un empate.

El cotejo se va a disputar en el estadio Ricardo Saprissa Aymá que tiene capacidad para 23,112 aficionados.

Javier López no contaba con él y deja tirado a Motagua para fichar por este club norteamericano de Concacaf

ver también

Javier López no contaba con él y deja tirado a Motagua para fichar por este club norteamericano de Concacaf

Antes del cotejo, Saprissa le ha hecho una promesa Motagua y todo tiene que ver con las hinchadas. El escrito es claro, habrá seguridad máxima para la barra hondureña

Publicidad

Comunicado de Saprissa para Motagua

El Deportivo Saprissa informa a la afición visitante del Motagua que el ingreso al Estadio Ricardo Saprissa se realizará de forma exclusiva por el Acceso 11.

Se recuerda que la hora límite para el ingreso será a más tardar a las 6:00 p.m. con el fin de garantizar el orden y la seguridad del evento.

Publicidad

Asimismo, cada aficionado deberá presentar su pasaporte y la entrada en mano al momento de su llegada para facilitar el proceso de revisión y acceso.

Publicidad

El club agradece la comprensión y colaboración de todos los asistentes.

El partido está programado para las 8:00 de la noche y definirá a uno de los dos clasificados del grupo C en la Copa Centroamericana.

Qué necesitan Olimpia, Motagua y Real España para clasificarse a los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2025

ver también

Qué necesitan Olimpia, Motagua y Real España para clasificarse a los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2025

A la misma hora jugarán Cartaginés contra Independiente, ticos y panameños dependen en gran parte del partido entre Morados y Águilas para saber si pasan o no.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
La Inteligencia Artificial predice el resultado de Alajuelense vs. Antigua
Fútbol Internacional

La Inteligencia Artificial predice el resultado de Alajuelense vs. Antigua

Alajuelense vs. Antigua: toda la información del partido
Fútbol Internacional

Alajuelense vs. Antigua: toda la información del partido

Olimpia vs. Xelaju MC: ¿A qué hora y dónde ver al equipo de Eduardo Espinel? Copa Centroamericana 2025
Honduras

Olimpia vs. Xelaju MC: ¿A qué hora y dónde ver al equipo de Eduardo Espinel? Copa Centroamericana 2025

Jeyland Mitchell ya conoce su futuro
Costa Rica

Jeyland Mitchell ya conoce su futuro

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo