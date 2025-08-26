Es tendencia:
Javier López no contaba con él y deja tirado a Motagua para fichar por este club norteamericano de Concacaf

Dejó de ser jugador de Motagua y se va a una liga nortemaricana tras ser borrado por Javier López.

alvaro de la rocha

Por Alvaro De La Rocha

Motagua no contaba con su fútbol y rompió el vínculo.
Motagua no contaba con su fútbol y rompió el vínculo.

Antes del partido contra Saprissa, Motagua por fin vio como uno de los jugadores que nunca necesitó se fue completamente del clun.

Enrique Facussé, portero hondureño, no jugará en el Juticalpa como la campaña pasada y tras rescindir contrato con el Ciclón, tiene nuevo club.

Qué necesitan Olimpia, Motagua y Real España para clasificarse a los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2025

Qué necesitan Olimpia, Motagua y Real España para clasificarse a los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2025

¿A qué equipo se fue Enrique Facussé?

El guaradameta ha sido fichado por el Westchester SC, club de la USL One, la tercera división de Estados Unidos.

Facussé ya tiene experiencia en la liga nortemaricana, ya que regresa tras tres años. En el pasado jugó para el Wildcats en Kentucky.

Lo curioso de todo esto es que jugará a la par de otro hondureño, Juan Carlos Obregón.

A quien ya ha tenido de compañero en la selección. Ambos estuvieron en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Facussé llegó a Motagua en 2022, pero solo pudo jugar dos partidos oficiales, se marchó a Colombia cedido, donde tampoco trinfó y el último torneo lo jugó con Juticalpa.

Olimpia vs. Xelaju MC: ¿A qué hora y dónde ver al equipo de Eduardo Espinel? Copa Centroamericana 2025

Olimpia vs. Xelaju MC: ¿A qué hora y dónde ver al equipo de Eduardo Espinel? Copa Centroamericana 2025

El guardameta hondureño llega al Westchester que es último lugar de la tabla de posiciones, tan solo suma 16 puntos en 20 partidos.

