Javier López no contaba con él y deja tirado a Motagua para fichar por este club norteamericano de Concacaf

Antes del partido contra Saprissa, Motagua por fin vio como uno de los jugadores que nunca necesitó se fue completamente del clun.

Enrique Facussé, portero hondureño, no jugará en el Juticalpa como la campaña pasada y tras rescindir contrato con el Ciclón, tiene nuevo club.

¿A qué equipo se fue Enrique Facussé?

El guaradameta ha sido fichado por el Westchester SC, club de la USL One, la tercera división de Estados Unidos.

Facussé ya tiene experiencia en la liga nortemaricana, ya que regresa tras tres años. En el pasado jugó para el Wildcats en Kentucky.

Lo curioso de todo esto es que jugará a la par de otro hondureño, Juan Carlos Obregón.

A quien ya ha tenido de compañero en la selección. Ambos estuvieron en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Facussé llegó a Motagua en 2022, pero solo pudo jugar dos partidos oficiales, se marchó a Colombia cedido, donde tampoco trinfó y el último torneo lo jugó con Juticalpa.

El guardameta hondureño llega al Westchester que es último lugar de la tabla de posiciones, tan solo suma 16 puntos en 20 partidos.