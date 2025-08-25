Saprissa vs. Motagua: ¿A qué hora juegan y cómo ver el partido? Copa Centroamericana 2025

Saprissa y Motagua se enfrentarán por la quinta jornada de la fase de grupos de la Copa Centroamericana 2025. Este duelo será decisivo para la participación de ambos equipos en la competencia. Se espera un encuentro sumamente atractivo.

Estos dos clubes integran el Grupo C del certamen junto a Independiente, Verdes y Cartaginés. Mientras que los ticos necesitan de los tres puntos para avanzar a la siguiente etapa, a los catrachos les alcanzaría con el empate para que eso suceda.

Desde Fútbol Centroamérica, le acercamos a usted todos los datos que necesita para seguir de cerca el enfrentamiento. A continuación, entérese cómo llegan las partes, cuándo será la disputa y cómo podrá observar la respectiva transmisión.

Publicidad

Publicidad

ver también “No puede estar en Saprissa”: Vladimir Quesada golpea al camerino con un fuerte mensaje que señala la salida de Tibás

¿A qué hora juega Saprissa vs. Motagua por esta Copa Centroamericana 2025?

El encuentro protagonizado por Saprissa y Motagua, correspondiente a la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Centroamericana 2025, será este martes 26 de agosto a partir de las 20.00 horas de Centroamérica. Este horario equivale a las 21.00 horas de Panamá y las 22.00 horas ET de los Estados Unidos.

¿Dónde ver EN VIVO desde Costa Rica el partido de Saprissa vs. Motagua por la Copa Centroamericana?

Los espectadores que se encuentren en Costa Rica, podrán observar el encuentro a través de la pantalla de Disney Plus Premium, como también por la de ESPN.

Publicidad

Quienes deseen observarlo desde los Estados Unidos, podrán hacerlo mediante la sintonización de CONCACAF Youtube.

Publicidad

¿Dónde ver EN VIVO desde Honduras el partido de Saprissa vs. Motagua por la Copa Centroamericana?

Los espectadores que se encuentren en Honduras, podrán observar el encuentro a través de la pantalla de Disney Plus Premium, como también por la de ESPN.

Publicidad

Todos aquellos que deseen observarlo desde los Estados Unidos, podrán hacerlo mediante la sintonización de CONCACAF Youtube.

ver también “Montar una cama”: Kendall Waston habla claro sobre lo que nadie en Saprissa quería mencionar tras la salida de Wanchope

¿Cómo llega Saprissa?

Saprissa llegará a la última jornada de fase de grupos con un total de seis puntos y una diferencia de gol de +2. Esto los llevó al tercer lugar del Grupo C. En medio del drama, Paulo Wanchope renunció a su cargo y asumió Vladimir Quesada. La victoria es el único camino que les queda hacia la clasificación a la próxima etapa.

Publicidad

Publicidad

¿Cómo llega Motagua?

Motagua lidera el Grupo C con siete unidades, las que consiguió con dos triunfos y un empate en sus tres presentaciones. También vivieron un relevo en el puesto de técnico, donde Javier López asumió el lugar que abandonó Diego Vázquez. El empate los depositaría directo en la etapa siguiente, al igual que la victoria.