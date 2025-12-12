Herediano sacude el mercado: Jafet Soto avanza por uno de los entrenadores más codiciados y que sonó para La Sele

Herediano vive días de cambios profundos. Tras quedar fuera de los playoffs del Apertura 2025, en el club florense asumieron que es momento de tomar decisiones de peso para reencauzar el proyecto deportivo. En ese escenario, Jafet Soto ya comunicó que no continuará como entrenador, aunque seguirá siendo una figura clave en la planificación del equipo de cara a la próxima temporada.

Con la salida del banquillo confirmada, el Team se metió de lleno en la búsqueda de un nuevo director técnico. La dirigencia analiza varios perfiles y apunta a un nombre fuerte, capaz de liderar un proceso ambicioso y devolver al club al protagonismo local e internacional. La idea es no improvisar y cerrar cuanto antes al elegido.

¿Cuál es el posible nuevo entrenador de Herediano?

En ese contexto, el periodista Kevin Jiménez reveló que uno de los candidatos con más fuerza es Andrés Carevic, actual entrenador del Cartaginés. El estratega argentino viene de realizar campañas competitivas con los brumosos y su nombre no solo despierta interés en Herediano, sino que en su momento también fue vinculado con la Selección de Costa Rica, lo que eleva aún más su cotización en el mercado.

La posibilidad de que Carevic cambie de banquillo sacudió el ambiente del fútbol nacional, ya que se trata de un técnico consolidado y con conocimiento profundo del medio. En Herediano valoran su perfil, su estilo de trabajo y la capacidad que ha mostrado para potenciar planteles, incluso en contextos complejos.

Andrés Carevic es el entrenador que Jafet Soto quiere para Herediano. (Foto: Teletica)

Desde la cúpula rojiamarilla no niegan que las negociaciones están avanzadas. Gustavo Pérez, director deportivo del club, fue consultado sobre la elección del nuevo entrenador y dejó entrever que el anuncio podría estar muy cerca. “El entrenador está muy cerca de hacerse realidad, cuando lo cerremos estará el anuncio”, afirmó, sin confirmar nombres, pero alimentando las versiones.

Publicidad

Publicidad

ver también Jafet Soto ya tiene al reemplazante: Kenneth Vargas se aleja de Herediano y este sería el legionario que lo sustituirá

Mientras tanto, Jafet Soto continúa involucrado en las conversaciones y en el armado del equipo para el próximo torneo. Herediano se mueve en silencio, pero con decisión, y todo indica que el próximo técnico será un golpe fuerte en el mercado, uno de esos movimientos que pueden cambiar el rumbo del campeonato desde el primer día.