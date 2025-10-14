Dónde ver El Salvador vs. Guatemala en Estados Unidos: Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026

El calendario de las Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026 ofrece este martes 14 de octubre un nuevo capítulo de alto voltaje: El Salvador recibe a Guatemala en el Estadio Cuscatlán. Después del cruce anterior en la primera fecha del Grupo A, saldado con victoria salvadoreña, la visita llega con sed de revancha.

Para la Selecta, el compromiso tiene aroma a última llamada frente a su gente: ya tropezó en casa ante Panamá y Surinam, y necesita puntos para oxigenar el ambiente y sostener la ilusión de alcanzar la tercera clasificación mundialista de su historia.

ver también Concacaf le da la derecha a El Salvador: Bolillo Gómez recibe la notificación que pone en jaque la clasificación de Guatemala al Mundial 2026

Del otro lado, Guatemala mira de reojo el beneficio de cerrar en noviembre jugando como local. Aun así, el margen es corto: un resultado positivo en San Salvador es clave para no ceder terreno ante panameños y surinameses, hoy al frente del Grupo A.

¿A qué hora de Estados Unidos juegan El Salvador vs. Guatemala por las Eliminatorias al Mundial 2026?

Las selecciones de El Salvador y Guatemala se enfrentarán hoy, martes 14 de octubre, a las 21:00 horas (ET) de Estados Unidos.

PT: 18:00 horas

CT: 20:00 horas

ET: 21:00 horas

Publicidad

Publicidad

¿Dónde y en qué canal ver El Salvador vs. Guatemala desde Estados Unidos?

Para ver en Estados Unidos El Salvador vs. Guatemala deberá suscribirse al servicio de streaming Fubo. Otras alternativas de transmisión son Telemundo Deportes, Universo, CBS Sports, Paramount+ o Amazon Prime Video.

Bolillo Gómez y Tena; El Salvador y Guatemala. Un duelo clave al Mundial 2026.

Publicidad

¿Quién es el árbitro del partido El Salvador vs. Guatemala?

El encuentro entre salvadoreños y chapines será conducido por el canadiense Pierre-Luc Lauzière. En las bandas estarán sus compatriotas Stefan Tanaka-Freundt y Gerard-Kader Lebuis, mientras que el estadounidense Víctor Manuel Rivas cumplirá funciones de cuarto árbitro. La cabina tecnológica tendrá al estadounidense Chris Penso como VAR y a la canadiense Marie-Soleil Beaudoin como AVAR.

Publicidad

ver también Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026: cómo va la tabla de posiciones de los grupos A, B y C en la fecha FIFA de octubre

¿Cómo llega El Salvador?

La Selección de Hernán “Bolillo” Gómez suma tres puntos en la tabla y llega con bronca acumulada por el arbitraje en la caída del jueves ante Panamá. Buscará que la reacción sea inmediata, en un partido que tendrá juez canadiense, detalle que reaviva la polémica tras los antecedentes de Drew Fischer.

Publicidad

¿Cómo llega Guatemala?

Los chapines que comanda Luis Fernando Tena no perdieron en la fecha pasada, pero el 1–1 en Surinam dolió como derrota. El triunfo parecía cerrado hasta que, en el minuto 94, apareció el golpe que le arrebató lo que iba a ser su primera victoria en el grupo que lo tiene en el último puesto, con dos unidades.

El historial entre El Salvador y Guatemala

Con el último duelo registrado en septiembre, el balance marca 76 enfrentamientos: 34 victorias para Guatemala, 19 para El Salvador y 23 empates.

Publicidad