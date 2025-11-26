Olympiacos vs. Real Madrid: en VIVO y GRATIS el partido de la Champions League

El Estadio Georgios Karaiskakis se prepara para una noche clave en la Champions League: Olympiacos llega obligado a puntuar para sobrevivir; Real Madrid, con la urgencia de reaccionar.
Los helénicos apenas suman dos puntos y el margen de error ya es nulo. El empate ante el PSV mostró carácter, aunque también las limitaciones que lo tienen sin victorias. Para seguir respirando, el DT José Luis Mendilibar necesita que El Kaabi sea determinante en el ataque, que Chiquinho ordene el mediocampo y que Retsos sostenga una defensa que no puede fallar.
ver también
Lo impensado: Real Madrid se acerca al fútbol de Honduras y deja un mensaje que nadie esperaba
El Madrid, por su parte, aterriza golpeado tras la derrota ante el Liverpool en Anfield. Con nueve puntos, el Merengue sigue bien posicionado en la fase regular, pero Xabi Alonso no quiere dudas en una noche que exige jerarquía. Mbappé para romper, Valverde para acelerar el juego y Huijsen para estabilizar el fondo serán sus apuestas.
Después del duelo europeo, ambos deberán cambiar rápido el chip: Olympiacos visitará al Panetolikos por la liga griega, mientras que el Madrid tendrá un choque ante el Girona en plena lucha por la cima de la Liga BBVA.