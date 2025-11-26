Es tendencia:
Olympiacos vs. Real Madrid: en VIVO y GRATIS el partido de la Champions League

El minuto a minuto del enfrentamiento de Champions League entre Olympiacos de Grecia y Real Madrid de España.

La sorpresa de Xabi Alonso.

La leyenda del fútbol español experimenta alineando a Álvaro Carreras, habitual lateral, en la zaga central. Veremos cómo resulta esta modificación.

¡Jude Bellingham al banco de suplentes!

El mediocampista inglés quedó fuera del once inicial por una sobrecarga en el sóleo. Ahora conversa con sus compañeros dentro del campo de juego.

Con estilo: así llegó Kylian Mbappé al estadio.

La 'Tortuga' irá en busca de su sexto gol en la presente edición de Champions League.

¡Todo listo en el vestuario merengue!

El camerino visitante del Georgios Karaiskakis ya está preparado para recibir a las figuras del Real Madrid.

Este es el XI inicial del Olympiacos.

Confirmados los once guerreros que elige José Luis Mendilibar para hacerle frente al Real Madrid.

Así forma el Real Madrid.

La alineación de Xabi Alonso para visitar a Olympiacos.

¡Bienvenidos al minuto a minuto de Olympiacos vs Real Madrid!

Arrancamos la cobertura en vivo del duelo por Champions League. Acá vas a encontrar cada jugada, los goles, las polémicas y todo lo que vaya dejando el partido desde el Georgios Karaiskakis. ¡Empezamos!

geronimo heller

Por Geronimo Heller

Olympiacos recibe al Real Madrid.
El Estadio Georgios Karaiskakis se prepara para una noche clave en la Champions League: Olympiacos llega obligado a puntuar para sobrevivir; Real Madrid, con la urgencia de reaccionar.

Los helénicos apenas suman dos puntos y el margen de error ya es nulo. El empate ante el PSV mostró carácter, aunque también las limitaciones que lo tienen sin victorias. Para seguir respirando, el DT José Luis Mendilibar necesita que El Kaabi sea determinante en el ataque, que Chiquinho ordene el mediocampo y que Retsos sostenga una defensa que no puede fallar.

El Madrid, por su parte, aterriza golpeado tras la derrota ante el Liverpool en Anfield. Con nueve puntos, el Merengue sigue bien posicionado en la fase regular, pero Xabi Alonso no quiere dudas en una noche que exige jerarquía. Mbappé para romper, Valverde para acelerar el juego y Huijsen para estabilizar el fondo serán sus apuestas.

Después del duelo europeo, ambos deberán cambiar rápido el chip: Olympiacos visitará al Panetolikos por la liga griega, mientras que el Madrid tendrá un choque ante el Girona en plena lucha por la cima de la Liga BBVA.

