Todo El Salvador consternado por lo que dijo Bolillo Gómez sobre su futuro en La Selecta: “Si no ganamos, chau”

El Salvador cayó entre polémicas ante Panamá por 1-0, resultado que complicó sus aspiraciones en las Eliminatorias al Mundial 2026. Las polémicas arbitrales quebraron la fortaleza que el equipo tuvo históricamente en el Estadio Cuscatlán.

Surinam lidera el Grupo C de Concacaf, seguido por La Canalera. Por su parte, La Selecta ocupa el tercer puesto, mientras que Guatemala le da cierre al disputado cuarteto. Todavía le quedan tres jornadas a la serie final para dar sus boletos.

ver también La provocación de Concacaf a El Salvador tras el polémico gol que rompió la maldición de Panamá en el Cuscatlán

Hernán Darío Gómez analizó lo que va de su proceso al frente de la plantilla, y pudo trazar un paralelismo con lo realizado para la FEPAFUT durante su proceso como director técnico del equipo panameño. Además, habló de un largo plazo.

“Cuando llegué a Panamá, llegué antes del Mundial de Brasil. Llegamos antes del Mundial de Brasil y empezamos de cero, como tres o cuatro años. Por eso, cuando llegamos a las Eliminatorias ya estábamos bastante fortalecidos”, explicó Bolillo.

ver también “Costa Rica y Honduras lloran”: desde Panamá calientan las Eliminatorias con un mensaje que golpea tras ganarle a El Salvador

El Salvador espera: Bolillo Gómez planea a largo plazo pero quiere ir al Mundial 2026

“La idea… Cuando nos fueron a contratar, a nosotros nos dijeron que era para un proceso largo, para el 2030. Todos estamos emocionados, porque aquí hay mucha posibilidad para todo el mundo. Todavía estamos en buena posición”, comentó.

“El Salvador todavía está en una posición buena, y antes estaba en una posición mejor, de seguir peleando. Nosotros vamos a seguir peleando. Estamos bien en el país, bien tratados, aunque la masa en el estadio te grita cosas”, sentenció.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

“Un día te gritan que sos Dios, otro día que sos el diablo. Por eso, ya estamos muy enseñados. Hay que ganar para volverlos a atraer. Nosotros nos sentimos fuertes, contentos, venimos haciendo un cambio, un proceso con jugadores jóvenes”, dijo.

Publicidad

“Si esto nos da la posibilidad de ir a Mundial, será importante. Si no, hay gente que ya culmina su época de Selección. Continuaremos con toda la juventud. Primero ganemos el martes y volvemos a ser Gardel. Si no ganamos, pues chau”, finalizó.