Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026: cómo va la tabla de posiciones de los grupos A, B y C en la fecha FIFA de octubre

Siga cómo van Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá en sus respectivos grupos de las Eliminatorias al Mundial 2026.

Por Juan Cruz Russo

Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026: cómo va la tabla de posiciones de los grupos A, B y C en la fecha FIFA de octubre
Las Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026 están que arden. Finalizada la tercera jornada, algunas cuestiones cambiaron dentro de las divisiones. Los equipos van a darlo todo por la clasificación directa a la máxima cita. Ninguno dará tregua.

La fecha cuatro será de suma importancia, debido a que podría dejar perdidos en el camino o meter en la gloria a algunos de los participantes. Como se sabe, los primeros de cada cuarteto clasificarán directamente a esta Copa del Mundo.

En el Grupo A, Panamá jugará un partido clave por el liderato con Surinam. Lo mismo ocurrirá en la zona C entre Honduras y Haití. Mientras que las demás selecciones centroamericanas necesitan ganar para seguir con vida. Sobre todo Nicaragua, que enfrentará a Costa Rica al borde de la eliminación.

Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026: tablas de posiciones de los grupos A, B y C

Fecha 4 de Eliminatorias al Mundial 2026: los partidos a jugarse en Concacaf

Lunes 13 de octubre de 2025

  • Honduras vs. Haití – Estadio Nacional Chelato Uclés, Tegucigalpa.
  • Costa Rica vs. Nicaragua – Estadio Nacional, San José.

Martes, 14 de octubre de 2025

  • Curazao vs. Trinidad y Tobago – Stadion Ergilio Hato, Willemstad.
  • Panamá vs. Surinam – Estadio Rommel Fernández, Ciudad de Panamá.
  • Jamaica vs. Bermuda – National Stadium, Kingston.
  • El Salvador vs. Guatemala – Estadio Cuscatlán, San Salvador.
