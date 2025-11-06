¿Cuánto ganan las selecciones por clasificarse al Mundial 2026? Los millones que se juegan Costa Rica, Honduras, Guatemala, Panamá y El Salvador

Clasificar a una Copa del Mundo no solo representa éxito deportivo, sino también una enorme recompensa económica para cada federación. La FIFA entrega premios millonarios que crecen con cada torneo, y para la edición de 2026, tendrá lugar en Estados Unidos, México y Canadá.

Sobre este escenario, para las selecciones de Costa Rica, Honduras, Guatemala, Panamá y El Salvador, la carrera hacia el Mundial 2026 no solo representa el sueño deportivo más grande, sino también un enorme incentivo económico.

Además del prestigio internacional, asegurar ese cupo mundialista significaría una inyección financiera clave para fortalecer infraestructura, procesos formativos y competitividad regional.

ver también A un mes del sorteo del Mundial 2026, la Inteligencia Artificial predice las selecciones de Centroamérica que se clasificarán

¿Cuánto ganan las selecciones por clasificarse al Mundial 2026?

Para el Mundial de 2026, el panorama económico para las selecciones será aún más favorable. La FIFA anunció que el fondo total de premios aumentará hasta US$896 millones de dólares, más del doble de lo repartido en Qatar 2022.

Según estimaciones desde el ElMundo.CR, cada selección que logre clasificarse y dispute la fase de grupos recibirá al menos US$16 millones de dólares, cifra que contempla tanto el premio por participación como los recursos destinados a la preparación.

Trofeo de la Copa del Mundo

Publicidad

Publicidad

Un monto sin precedentes

En resumen, el Mundial 2026 marcará un antes y un después en términos económicos para las selecciones participantes. Con la ampliación a 48 equipos, el torneo generará más ingresos por transmisiones, patrocinios y actividad comercial, lo que permitirá elevar significativamente las recompensas

Aunque la FIFA aún no ha confirmado los montos finales, todo indica que clasificar al próximo Mundial garantizará un ingreso aproximado de US$16 millones por selección, consolidando este evento como una oportunidad deportiva y financiera sin precedentes en la historia del fútbol.