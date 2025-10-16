Nathan Ordaz ya está en Estados Unidos para continuar con su actividad a nivel clubes. El delantero representó a El Salvador en la doble fecha de Eliminatorias camino al Mundial 2026, en la que La Selecta no pudo sumar ni un punto tras cosechar dos derrotas como local.

Horas después de haber aterrizado en tierras angelinas, LAFC comunicó oficialmente una noticia que influye de lleno en el futuro de Nathan Ordaz para los próximos años.

El club de la MLS confirmó que Nathan Ordaz renovó su contrato con el cuadro angelino hasta 2029 y con la opción de extenderlo hasta 2030 si ambas partes lo desean. El último vínculo finalizaba en diciembre de este 2025. Por eso, el salvadoreño decidió ampliar su acuerdo con Los Ángeles FC.

En sus canales oficiales, LAFC dio a conocer la noticia de Ordaz y dio un dato que lo deja como el único futbolista de la historia del club en lograrlo. “Ordaz se convierte en el primer jugador canterano del LAFC en firmar una extensión de contrato con el club tras un contrato inicial con el primer equipo“, aseguró el club en sus redes sociales.

John Thorrington, copresidente y gerente general de LAFC, llenó de elogios a Nathan por haber logrado esta renovación: “Su trayectoria refleja el camino que hemos trabajado con tanto esfuerzo y la confianza que depositamos en nuestros jóvenes talentos. El crecimiento de Nathan se debe a su esfuerzo, compromiso y carácter“.

Los números de Nathan Ordaz en 2025 con Los Ángeles FC

En lo que va de la temporada, el futbolista de 21 años jugó un total de 34 partidos entre MLS, Leagues Cup, Copa de Campeones Concacaf y Mundial de Clubes. Pudo anotar siete y aportó cinco asistencias.

Nathan Ordaz tiene un nuevo desafío para 2026

Si bien ha sido titular en más de la mitad de los partidos, Ordaz no se ha afianzado aún como indiscutido dentro del equipo. La próxima temporada tendrá nuevo entrenador, ya que Steve Cherundolo no continuará. Será un reto para su carrera trabajar con otro técnico en 2026.