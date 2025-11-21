Fin de los rumores: filtran la decisión que tomará la Fesfut con el futuro de Bolillo Gómez en La Selecta

La última semana en la Selección de El Salvador ha estado muy caliente, especialmente entre la afición cuscatleca y el Bolillo Gómez. Los hechos del entrenador colombiano despertaron la bronca de los salvadoreños y pusieron en duda su continuidad.

En El Salvador se molestaron, en primer lugar, con el acercamiento que tuvo Bolillo Gómez con los jugadores de la Selección de Panamá, tras la derrota por 3-0 en el Rommel Fernández. Se mostró sonriente y muy afectivo con los Canaleros. Además, en la conferencia de prensa sólo habló de Panamá y luego expresó que no hablaría sobre La Selecta.

En las últimas horas, Hernán Bolillo Gómez confesó que los aficionados exigen por su salida de El Salvador. Por este motivo y el mencionado anteriormente, se habló de que podrían ser los últimos días del experimentado técnico al frente del banco de La Selecta.

La decisión que tomó El Salvador con el futuro del Bolillo Gómez

Sin embargo, el periodista Gustavo Flores confirmó en su cuenta de X que Bolillo Gómez seguirá como entrenador de la Selección de El Salvador y todo continuará como estaba. No habrá modificaciones en el banquillo cuscatleco.

El contrato del técnico colombiano finaliza en diciembre de este 2025. Por eso, deberá sentarse a dialogar con la Federación Salvadoreña de Fútbol para renovar su contrato teniendo en cuenta la información mencionada.

Meses atrás, Yamil Bukele, presidente del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES), confesó en El Gráfico TV que el Comité Ejecutivo debe renovarle dicho contrato: “El Bolillo Gómez tiene un contrato hasta el 31 de diciembre de 2025. No me corresponde a mí, pero es importante destacar que el nuevo Comité Ejecutivo debe asegurar la continuidad de este proceso, incluso si clasificamos al Mundial“.