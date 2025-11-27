Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Concacaf

Mientras en El Salvador hicieron trizas a Bolillo Gómez, Alberto Quintero salió a defender al DT y reveló por qué lo abrazó: “Sufrió mucho”

Alberto Quintero habló sin filtros sobre lo que significó el abrazo con el Bolillo Gómez. Descubre todo lo que dijo.

marcial martínez

Por Marcial Martínez

Sigue a FCA en Google!
Alberto Quintero – Selección Panamá
© Selección Panamá - Selección El SalvadorAlberto Quintero – Selección Panamá

Hace unos días se confirmó que el Bolillo Gómez seguirá al mando de la Selección de El Salvador a pesar de no haber conseguido el objetivo de clasificar al Mundial de 2026.

Recordemos que también a este objetivo no cumplido se le sumó la polémica que tuvo en la derrota (3-0) ante Panamá donde se le notó bastante sonriente e incluso se pudo apreciar un abrazo con Alberto Quintero. Sobre este escenario, el propio jugador de Panamá salió a defender al Bolillo Gómez y reveló por qué lo abrazó.

En El Salvador confirman el futuro del Bolillo Gómez en La Selecta tras quedarse fuera del Mundial 2026: “Me decían mentiroso”

ver también

En El Salvador confirman el futuro del Bolillo Gómez en La Selecta tras quedarse fuera del Mundial 2026: “Me decían mentiroso”

Alberto Quintero salió a defender al Bolillo Gómez

Alberto Quintero explicó que el abrazo que le dio a Bolillo Gómez al final del partido fue simplemente un gesto de agradecimiento y cariño hacia alguien que marcó su carrera y la historia de Panamá.

Señaló que no entiende por qué en El Salvador lo tomaron de forma negativa, pues para él se trató de un momento especial con un técnico que lo apoyó incluso en sus peores etapas

Es una persona a la que le tengo mucho cariño, Bolillo Gómez hizo historia con Panamá, nos llevó a nuestro primer Mundial. Le iba a dar el abrazo antes pero no se pudo. Y en cuanto el árbitro pitó el final del partido, corrí hacia donde estaba él, le jalé la camiseta y le di un abrazo producto del cariño enorme que le tengo“, comentó Alberto Quintero.

La verdad no veo el porqué desde El Salvador se lo tomaron tan mal, le han dado demasiada relevancia a un abrazo que para mí significa mucho. Bolillo Gómez fue una persona que me ayudó a crecer, que sufrió mucho por mi lesión, y nada, también le alegró verme de nuevo en la selección“, finalizó Alberto Quintero.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
"Hemos perdido el tiempo": Yamil Bukele revela qué pasará con Bolillo Gómez en El Salvador
El Salvador

"Hemos perdido el tiempo": Yamil Bukele revela qué pasará con Bolillo Gómez en El Salvador

La decisión de La Selecta con el Bolillo Gómez
El Salvador

La decisión de La Selecta con el Bolillo Gómez

Mientras Bolillo Gómez gana 300 mil dólares, esto cobra Thomas Christiansen
Concacaf

Mientras Bolillo Gómez gana 300 mil dólares, esto cobra Thomas Christiansen

El interés que podría sacar a Amarini Villatoro de Xelajú
Concacaf

El interés que podría sacar a Amarini Villatoro de Xelajú

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo