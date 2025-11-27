Mientras en El Salvador hicieron trizas a Bolillo Gómez, Alberto Quintero salió a defender al DT y reveló por qué lo abrazó: “Sufrió mucho”

Hace unos días se confirmó que el Bolillo Gómez seguirá al mando de la Selección de El Salvador a pesar de no haber conseguido el objetivo de clasificar al Mundial de 2026.

Recordemos que también a este objetivo no cumplido se le sumó la polémica que tuvo en la derrota (3-0) ante Panamá donde se le notó bastante sonriente e incluso se pudo apreciar un abrazo con Alberto Quintero. Sobre este escenario, el propio jugador de Panamá salió a defender al Bolillo Gómez y reveló por qué lo abrazó.

Alberto Quintero salió a defender al Bolillo Gómez

Alberto Quintero explicó que el abrazo que le dio a Bolillo Gómez al final del partido fue simplemente un gesto de agradecimiento y cariño hacia alguien que marcó su carrera y la historia de Panamá.

Señaló que no entiende por qué en El Salvador lo tomaron de forma negativa, pues para él se trató de un momento especial con un técnico que lo apoyó incluso en sus peores etapas

“Es una persona a la que le tengo mucho cariño, Bolillo Gómez hizo historia con Panamá, nos llevó a nuestro primer Mundial. Le iba a dar el abrazo antes pero no se pudo. Y en cuanto el árbitro pitó el final del partido, corrí hacia donde estaba él, le jalé la camiseta y le di un abrazo producto del cariño enorme que le tengo“, comentó Alberto Quintero.

“La verdad no veo el porqué desde El Salvador se lo tomaron tan mal, le han dado demasiada relevancia a un abrazo que para mí significa mucho. Bolillo Gómez fue una persona que me ayudó a crecer, que sufrió mucho por mi lesión, y nada, también le alegró verme de nuevo en la selección“, finalizó Alberto Quintero.

