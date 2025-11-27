Yamil Bukele recibe noticia con la que iniciaría de la mejor manera su gestión en la Fesfut

El Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) resolvió a favor de la FESFUT, desestimando por completo la demanda presentada por AGM Sport Inc. y dejando el caso sin responsabilidad económica para la Federación Salvadoreña de Fútbol. La resolución fue anunciada este 27 de noviembre de 2025 por la Comisión Regularizadora, que calificó el fallo como “plenamente favorable”.

Según el comunicado oficial, el procedimiento TAS 2024/0/10753 AGM Sport Inc. vs. FESFUT quedó definitivamente cerrado luego de que el tribunal rechazara tanto la demanda principal de la empresa estadounidense como la reconvención presentada en su contra. Con esta decisión, la Federación no deberá asumir pago alguno y el litigio termina sin sanciones, tras más de un año de controversia legal y pública.

El conflicto surgió cuando AGM Sport, radicada en California, acusó a la Federación de incumplir un acuerdo firmado en 2022, el cual —según la empresa— les otorgaba prioridad para organizar partidos amistosos de la selección en 2023 y 2024. El contrato contemplaba inicialmente 12 partidos, luego reducidos a nueve, y exigía un “importante desembolso” económico en favor de la FESFUT, algo que, a su criterio, no fue respetado.

AGM también alegó que la Federación otorgó derechos a la Liga Mayor de Fútbol para organizar encuentros en fechas no FIFA, lo que consideraron una violación a su prioridad contractual. Además, calificaron como “el hecho más grave” la organización de un tercer partido en la última ventana internacional —ante Bonaire, sumado a los duelos ya pactados con Honduras y Argentina—, situación que, según su postura, infringía reglamentos FIFA y les generó pérdidas económicas.

Tras no obtener respuesta satisfactoria, la empresa afirmó haber llevado su queja a la Comisión Disciplinaria de FIFA y posteriormente al TAS. No obstante, el máximo tribunal deportivo falló finalmente a favor de la FESFUT, descartando todas las pretensiones de AGM Sport y cerrando definitivamente el caso sin sanciones ni responsabilidades para la entidad salvadoreña.

La Comisión Regularizadora aseguró que este resultado permite continuar con los procesos de gobernanza, estabilidad institucional y cumplimiento de los lineamientos FIFA. Además, destacó que la resolución del TAS refuerza el avance hacia la total normalización del fútbol salvadoreño, tras meses de tensiones administrativas y jurídicas.