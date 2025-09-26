“No va a estar”: después de ser convocado por Bolillo Gómez a El Salvador, se confirma la noticia que se temía de Henry Romero

El Salvador entero lamenta la noticia que más se temía sobre el futuro de Henry Romero. Recientemente, el futbolista fue convocado por Hernán Darío Gómez a la próxima doble fecha de Eliminatorias al Mundial 2026. Su presente es duro.

Romero encendió las alarmas cuando Alianza le ganó 2-1 a CD Águila. Fue a un marcaje sobre Darwin Cerén, dio un paso en falso que trabó a su pie en la grama y le dio molestias en la rodilla derecha. Fue tal el dolor que se retiró de la cancha.

“El jugador presenta condromalacia rotuliana en su rodilla derecha. Deberá cumplir un período estimado de 10 días de recuperación, acompañado de las respectivas terapias bajo la supervisión de nuestro cuerpo médico”, detalló el parte médico.

Ahora, una vez cumplido el plazo de rehabilitación pertinente, fue el mismísimo Ernesto Corti quien le bajó el pulgar a su capitán. Avisó que no va a tenerlo en cuenta, y explicó cuáles son los motivos. Todavía deberá aguardar un poco más.

El Salvador en vilo: Ernesto Corti descarta la presencia de Henry Romero en Alianza

Alianza venció a Cacahuatique y ultima detalles para enfrentar a Firpo, duelo que podría definir el liderato del Torneo Apertura 2025. Durante su último contacto con la prensa, Ernesto Corti descartó a dos figuras del equipo para ese partido.

“Henry no va a estar, Mario tampoco”, dijo el entrenador en referencia a Henry Romero y Mario González. Tanto el defensor como el arquero no formarán parte de la convocatoria próxima, porque necesitan algunos días más de recuperación.

En el caso de González, el club informó el pasado 19 de septiembre que sufrió un esguince leve en su muñeca izquierda. El estimado de rehabilitación era de siete días, aunque no fue suficiente y debió extenderse. No tiene fecha de regreso.

Un diagnóstico adicional del Centro de Atención Integral al Deportista de INDES detectó tenosinovitis en tres compartimentos de los tensores extensores de la mano izquierda, lo cual prolonga el tiempo de baja entre siete y diez días más.