Bukele se mete en la convocatoria del Bolillo Gómez: el llamado que tiene en vilo a El Salvador para las Eliminatorias

La Selección de El Salvador volverá a la acción el viernes 10 de octubre, cuando reciba a Panamá en el marco de la última ronda de las Eliminatorias al Mundial 2026. Y lo hará en el Estadio Cuscatlán, donde también se medirá a Guatemala el martes 14 con el objetivo de sumar para quedarse con el liderato del Grupo A.

Ambos encuentros serán de suma complejidad, por lo que el entrenador Hernán “Bolillo” Gómez necesita tener a disposición a sus mejores futbolistas. Situación que se tornó cuesta arriba luego de la última fecha FIFA, en la cual se lesionaron dos piezas importantes: Nathan Ordaz y Mario González.

El delantero de LAFC presentó una lesión muscular descrita como “nada grave” por su técnico, Steve Cherundolo. En el mismo juego, contra Surinam, el portero de Alianza sufrió una “tenosinovitis en los tendones extensores de la mano izquierda” y se está recuperando junto a su nuevo compañero, Enrico Dueñas, quien tiene chances de volver al combinado patrio.

Publicidad

Publicidad

ver también Lejos de El Salvador: la decisión del Bolillo Gómez que impacta de lleno en la clasificación al Mundial 2026

Pero el panorama se ennegreció algunos días después, cuando Henry Romero, capitán de El Salvador, debió salir al minuto 27 por una lesión en su rodilla derecha en el triunfo 2-1 de los Albos sobre Águila. El parte médico, publicado el 20 de septiembre, aclaró que padece una “condromalacia rotuliana” y estará al menos diez días fuera de las canchas.

Bukele se mete en la convocatoria de El Salvador y ayuda a Bolillo Gómez

Con el objetivo de acelerar su vuelta y que gane rodaje en el campeonato nacional para poder entrar en la próxima convocatoria, Yamil Bukele, presidente del INDES y candidato a la presidencia de la FESFUT, informó que el central de 33 años se está tratando en la Clínica de Atención Integral al Atleta, emplazada en Estadio Nacional Jorge “El Mágico” González.

Publicidad

“Henry recibió terapia con láser, crioterapia y microcorriente, que tienen como objetivo reducir la inflamación, controlar el dolor y favorecer la regeneración del tejido, buscando que la semana próxima pueda regresar a las canchas“, detalló el directivo a través de su cuenta de X.

Publicidad

Henry Romero se recuperaría a tiempo para los partidos contra Panamá y Guatemala. (Fotos: X / Yamil Bukele)

Publicidad

Según contó Romero en diálogo con el programa Güiri Al Aire, Bukele le abrió las puertas de las instalaciones del INDES para que avance con su recuperación. Y tanto Hernán Gómez como su cuerpo técnico han estado en comunicación con él, pendientes de su situación.

“He mejorado, me he sentido bien y estoy contento porque la rodilla está mejor y el dolor ha disminuido. Comencé en el INDES con fisioterapia y medicamentos, creo que voy por buen camino. No pasó a más y no me rompí, porque ese era el miedo que tenía”, completó el referente de La Selecta.

Publicidad