“Me cuesta”: la esposa de Bryan Ruiz conmueve a todo Alajuelense mientras atraviesa su momento más difícil

Carolina Jaikel, esposa de Bryan Ruiz, anunció en agosto que atraviesa uno de los momentos más delicados de su vida: fue diagnosticada con cáncer de pulmón con metástasis ósea.

A cuatro meses de iniciar su tratamiento, la pareja del histórico capitán de la Selección de Costa Rica y de la Liga Deportiva Alajuelense continúa mostrando una fortaleza admirable y una actitud positiva frente a la enfermedad. Ahora, a días de cerrar el 2025, compartió una profunda reflexión que conmovió al liguismo.

Carolina Jaikel conmueve a Alajuelense

La abogada y madre de familia ha ido retomando poco a poco su actividad física, aunque reconoce que aún enfrenta dificultades para entrenar con normalidad. Aun así, agradece cada pequeño avance y lo vive como un triunfo en medio de la lucha.

“Poquito a poco voy volviendo a poder hacer ejercicio más duro. No poder entrenar como antes me cuesta. Pensamos que cuando tenemos algo más grande, como el cáncer, aprendemos a poner todo en perspectiva”, expresó con sinceridad.

Carolina también habló de los efectos físicos del tratamiento y de cómo incluso en medio de la batalla el ego intenta imponerse. “He subido un poco de peso y eso es una bendición y un milagro que me ha regalado Dios, porque cuesta mucho subir de peso haciendo quimio y ese peso ayuda muchísimo al tratamiento… Y a pesar de que lo sé, me cuesta a veces no verme como quiero”, compartió.

Luego, dejó un mensaje de fe y humildad: “Por eso es tan importante estar agarrados de Dios siempre, porque solos cuesta mucho… Que Dios siempre nos ayude a tener un corazón humilde, a ver las cosas en perspectiva y entender el milagro de cada cosa que nos regala”.

La Liga acompaña a Carolina

Carolina Jaikel no enfrenta esta batalla sola. Además del respaldo de su familia, cuenta con el acompañamiento total de la gran familia manuda. Liga Deportiva Alajuelense ha mostrado múltiples gestos de apoyo, incluida una bandera especial en su honor.

Figuras del club también se han hecho presentes, entre ellas Celso Borges, actual capitán del campeón de Costa Rica, quien le dejó un mensaje lleno de cariño en redes sociales: “Todos con vos, Caro. ¡Sos una inspiración!”.