Ernesto Corti necesitó apenas 5 palabras para decirle a Bukele lo que nadie en El Salvador se anima

El Salvador atraviesa un momento futbolístico sumamente sensible. Después del triunfo de Alianza FC ante Águila, Ernesto Corti le dijo a Yamil Bukele lo que no se animó nadie jamás. Analizó el encuentro, pero más atención le dio a lo que se vive dentro del fútbol salvadoreño. Describió la situación solo en cinco palabras.

“El equipo mantuvo la calma y tenemos trazado un camino, así que esperemos no salirnos de ahí. El torneo es durísimo, hoy fue un partido muy duro. ¿Cómo hago mañana para recuperar a los jugadores y que jueguen el domingo? Eso está muy complicado, pero todo da lo mismo”, explicó Corti.

“En nuestro torneo, en nuestro fútbol, todo da lo mismo. A nadie le importa nada de nada. ¿Cuál era el problema de ponerlo un día después? Yo tengo que cambiar todo el equipo y no pasa nada, pero después no me vengan a exigir. Ya lo hemos dicho. Nuestro fútbol está en crisis”, dijo Carucha.

“Con el mayor de los respetos, estamos en los años ’80 o principios de los ’90. En eso estamos. No salimos de ahí. No es primitivo, nosotros llevamos 10 años acá y tengo el derecho, puedo opinar. Cambiemos nuestro fútbol. ¿Por qué ningún equipo tiene un lugar fijo para entrenar?”, continuó el DT.

El Salvador en líos: Ernesto Corti reclama cambios en FESFUT a Yamil Bukele

El fútbol salvadoreño se encuentra entre golpes. Desde una posible sanción de la FIFA por insultos racistas a la delegación de Surinam, hasta la denuncia de José Cabañas al Zacatecoluca FC, en paso por la reciente lesión de Henry Romero.

Bajo el punto de vista de Ernesto Corti, algunos de estos problemas podrían dar con su solución si se ordenan los factores del deporte nacional. Yamil Bukele es el principal apuntado, por titular del INDES y candidato a la presidencia de FESFUT.

“¿Por qué se ponen horarios a las tres de la tarde? Gracias a Dios Bendito nunca ha pasado nada. Vayamos para arriba y hagamos un producto mejor que el que está. Mágico González y todos los futbolistas que han triunfado en el mundo, salieron de acá, de El Salvador. Denles herramientas”, sentenció.

“Tenemos que tener reserva, Sub-17, Sub-15… Desde ahí se empieza a mejorar. Si todos quieren que la gente vea un buen espectáculo, tienen que hacer las cosas bien. Alianza y Águila juegan hoy, van a descansar el sábado, y tienen que volver a jugar el domingo. Eso solamente pasa acá”, finalizó.