Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
El Salvador

Ernesto Corti necesitó apenas 5 palabras para decirle a Bukele lo que nadie en El Salvador se anima

El entrenador de Alianza atacó al dirigente del fútbol nacional una vez finalizado su encuentro con Águila.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Ernesto Corti apuntó contra las responsabilidades de Yamil Bukele en el fútbol de El Salvador.
© rrssErnesto Corti apuntó contra las responsabilidades de Yamil Bukele en el fútbol de El Salvador.

El Salvador atraviesa un momento futbolístico sumamente sensible. Después del triunfo de Alianza FC ante Águila, Ernesto Corti le dijo a Yamil Bukele lo que no se animó nadie jamás. Analizó el encuentro, pero más atención le dio a lo que se vive dentro del fútbol salvadoreño. Describió la situación solo en cinco palabras.

“El equipo mantuvo la calma y tenemos trazado un camino, así que esperemos no salirnos de ahí. El torneo es durísimo, hoy fue un partido muy duro. ¿Cómo hago mañana para recuperar a los jugadores y que jueguen el domingo? Eso está muy complicado, pero todo da lo mismo”, explicó Corti.

Bolillo Gómez no lo puede creer: el primer diagnóstico de Henry Romero que lamenta todo El Salvador justo antes de las Eliminatorias

ver también

Bolillo Gómez no lo puede creer: el primer diagnóstico de Henry Romero que lamenta todo El Salvador justo antes de las Eliminatorias

“En nuestro torneo, en nuestro fútbol, todo da lo mismo. A nadie le importa nada de nada. ¿Cuál era el problema de ponerlo un día después? Yo tengo que cambiar todo el equipo y no pasa nada, pero después no me vengan a exigir. Ya lo hemos dicho. Nuestro fútbol está en crisis”, dijo Carucha.

Publicidad

“Con el mayor de los respetos, estamos en los años ’80 o principios de los ’90. En eso estamos. No salimos de ahí. No es primitivo, nosotros llevamos 10 años acá y tengo el derecho, puedo opinar. Cambiemos nuestro fútbol. ¿Por qué ningún equipo tiene un lugar fijo para entrenar?”, continuó el DT.

Tweet placeholder
Publicidad

El Salvador en líos: Ernesto Corti reclama cambios en FESFUT a Yamil Bukele

El fútbol salvadoreño se encuentra entre golpes. Desde una posible sanción de la FIFA por insultos racistas a la delegación de Surinam, hasta la denuncia de José Cabañas al Zacatecoluca FC, en paso por la reciente lesión de Henry Romero.

“Demanda ante la FIFA”: El Salvador suma una nueva denuncia que lo deja expuesto a otra sanción que pocos esperaban

ver también

“Demanda ante la FIFA”: El Salvador suma una nueva denuncia que lo deja expuesto a otra sanción que pocos esperaban

Bajo el punto de vista de Ernesto Corti, algunos de estos problemas podrían dar con su solución si se ordenan los factores del deporte nacional. Yamil Bukele es el principal apuntado, por titular del INDES y candidato a la presidencia de FESFUT.

Publicidad

“¿Por qué se ponen horarios a las tres de la tarde? Gracias a Dios Bendito nunca ha pasado nada. Vayamos para arriba y hagamos un producto mejor que el que está. Mágico González y todos los futbolistas que han triunfado en el mundo, salieron de acá, de El Salvador. Denles herramientas”, sentenció.

Tweet placeholder
Publicidad

“Tenemos que tener reserva, Sub-17, Sub-15… Desde ahí se empieza a mejorar. Si todos quieren que la gente vea un buen espectáculo, tienen que hacer las cosas bien. Alianza y Águila juegan hoy, van a descansar el sábado, y tienen que volver a jugar el domingo. Eso solamente pasa acá”, finalizó.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Alianza fichará a un futbolista extranjero que fue campeón en Concacaf
El Salvador

Alianza fichará a un futbolista extranjero que fue campeón en Concacaf

Alianza rompe el mercado de El Salvador y suma un refuerzo de Selección
El Salvador

Alianza rompe el mercado de El Salvador y suma un refuerzo de Selección

Ernesto Corti sorprende al salir en defensa de Iván Barton tras el título de Alianza
El Salvador

Ernesto Corti sorprende al salir en defensa de Iván Barton tras el título de Alianza

La joya de Selección de Panamá que sigue Alajuelense
Panama

La joya de Selección de Panamá que sigue Alajuelense

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo