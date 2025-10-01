El Salvador lo celebra: Bolillo Gómez recibe la confirmación que más necesitaba a días de jugar con Panamá por las Eliminatorias al Mundial 2026

El Salvador prepara todo lo necesario para afrontar la segunda ventana de juegos de estas Eliminatorias al Mundial 2026. Cada detalle será elemental para intentar acceder al boleto directo. Deberán dar pelea en todos los movimientos a realizar.

Uno de los problemas principales que afectan a Hernán Darío Gómez, es la lesión de Henry Romero. Por un paso en falso y trabó su pie en la grama, lo que llevó a que padezca una condromalacia rotuliana en su rodilla derecha. Le generó dolor.

ver también “No va a estar”: después de ser convocado por Bolillo Gómez a El Salvador, se confirma la noticia que se temía de Henry Romero

Se entendía que su recuperación iba a impedirle participar de la venidera doble fecha del proceso clasificatorio. Los partidos a disputarse serán ante Panamá el 10 de octubre y contra Guatemala el 14 del mismo mes, en el Estadio Cuscatlán.

Publicidad

Publicidad

Para suerte de Bolillo, las cuestiones cambiaron y pueden mejorar aún más. Se espera que la rehabilitación sea favorable y pueda ayudar a Romero a llegar a los próximos partidos. El experimentado entrenador podría contar con su capitán.

ver también Pese a la sanción de la FIFA: El Salvador confirma la noticia que Panamá y Guatemala no querían escuchar antes de las Eliminatorias

Celebra Bolillo Gómez: Henry Romero estaría a disposición camino al Mundial 2026

Finalmente, Henry Romero podrá continuar su recuperación en el microciclo de El Salvador. De esta manera, formará parte de la convocatoria y entrenará junto a sus compañeros, siempre y cuando su situación física se lo permita. Lo intentará.

Publicidad

Según informó el periodista Christian Peñate a través de su cuenta de X, Romero va a seguir su proceso de rehabilitación con la Selección Nacional, a disposición de Hernán Darío Gómez para lo que necesite. Le quedan 11 días por delante.

Publicidad

“El zaguero central, Henry Romero, seguirá en recuperación en selección mayor. Se espera que esté disponible para medirse ante Panamá dentro de 11 días”, dijo Peñate en una reciente publicación que posteó en su cuenta oficial.

Publicidad

Tweet placeholder

Eliminatorias al Mundial 2026: todos los partidos de El Salvador en la tercera fase

Local vs. Panamá , 10 de octubre.

, 10 de octubre. Local vs. Guatemala , 14 de octubre.

, 14 de octubre. Visita vs. Surinam , 13 de noviembre.

, 13 de noviembre. Visita vs. Panamá, 18 de noviembre.

Publicidad