El Salvador

Lo que todo El Salvador quería saber: Bolillo Gómez adelanta si Henry Romero llegará para enfrentar a Panamá y Guatemala

Bolillo Gómez dio a conocer cómo evoluciona Henry Romero de su lesión y si estará disponible en esta doble fecha de Eliminatorias.

Marcial Martínez

Por Marcial Martínez

Bolillo Gómez con la Selección de El Salvador
© La SelectaBolillo Gómez con la Selección de El Salvador

Hernán “Bolillo” Gómez rompió el silencio y se refirió por primera vez al estado físico de Henry Romero, uno de los jugadores más importantes de La Selecta. El entrenador brindó detalles sobre su recuperación y cómo viene trabajando el defensor de cara a los próximos compromisos ante Panamá y Guatemala.

¿Cómo se encuentra Henry Romero para la Selección de El Salvador?

El técnico “Bolillo” Gómez se refirió a la situación de Henry Romero y reconoció que su presencia sigue en duda. En diálogo con el periodista Christian Peñate, el entrenador aseguró que el defensor ha trabajado muy duro, aunque admitió que su recuperación está complicada todavía.

Él ha trabajado muy duro, pero la decisión no es fácil, estamos todavía mirándolo pero está complicado todavía” compartió el Bolillo Gómez sobre el estado de Henry Romero para el periodista Christian Peñate.

Así fue la recaída de Henry Romero con La Selecta

Recordemos que Henry Romero, capitán y referente de La Selecta, no logró completar una de las prácticas al resentirse de la lesión en su rodilla derecha, diagnosticada como condromalacia rotuliana

El defensor ya arrastraba esa molestia desde el clásico entre Alianza y Águila, disputado el 19 de septiembre, cuando debió salir antes de la media hora de juego.

Durante esa sesión, el zaguero cayó al césped tras interceptar un balón, sin poder sostener el peso de su cuerpo y provocando la preocupación del cuerpo técnico y sus compañeros.

