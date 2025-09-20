Es tendencia:
El Salvador en vilo: Alianza confirma la lesión de rodilla de Henry Romero que impacta de lleno al Bolillo Gómez

El cuerpo médico del equipo confirmó al detalle la lesión de su capitán, y el entrenador de La Selecta lo lamenta.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

El Salvador entero se encuentra en vilo por la lesión de Henry Romero: sufre Bolillo Gómez.
El Salvador entero se encuentra en vilo por la lesión de Henry Romero: sufre Bolillo Gómez.

El Salvador se encuentra en vilo por la lesión que Alianza FC acaba de confirmar para Henry Romero. Esto significó un gran impacto para Hernán Darío Gómez, quien lo tenía como pieza elemental para estas Eliminatorias al Mundial 2026.

Romero encendió las alarmas en la noche del viernes. No pudo completar los 25 minutos iniciales del triunfo de su equipo ante CD Águila. La afición entera tuvo una mala señal en el Estadio Cuscatlán, justo cuando lo vieron caerse al suelo.

Fue a por un marcaje sobre Darwin Cerén, dio un paso en falso que trabó a su pie en la grama y le dio molestias en la rodilla derecha. Tuvo que salir. Si bien volvió a ingresar al campo de juego, estuvo obligado a retirarse de inmediato.

Concretado el 2-1 en su favor, el cuerpo médico de Alianza descartó que fuese una rotura de ligamento cruzado anterior. De esa manera, se transmitió tanto al futbolista como a la plantilla que lo peor no había sucedido. Hubo tranquilidad.

El Salvador en vilo: Alianza confirmó la lesión de Henry Romero y sufre Bolillo Gómez

A través de un comunicado oficial, Alianza FC informó que Henry Romero sufrió una lesión en su rodilla derecha. Esta misma lo marginará de las canchas por un mínimo de 10 días. La lesión fue mucho menos grave de lo que se esperaba.

“El jugador presenta condromalacia rotuliana en su rodilla derecha. Deberá cumplir un período estimado de 10 días de recuperación, acompañado de las respectivas terapias bajo la supervisión de nuestro cuerpo médico”, detalló el parte médico.

Romero debió someterse a una resonancia magnética para confirmar su dolencia, misma que en primer término fue bosquejada como un esguince. Las alarmas se encendieron en El Salvador para los próximos enfrentamientos clasificatorios.

La Selecta afrontará dos partidos consecutivos en el Estadio Custatlán, ambos en el mes de octubre. Los dirigidos por Hernán Darío Gómez enfrentarán a Panamá el día 10, además de jugar contra Guatemala el 14 de aquel idéntico periodo.

