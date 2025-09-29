FIFA reduce el aforo del Cuscatlán y ahora esto: otra noticia golpea a El Salvador a días del partido con Panamá

La Selección de El Salvador vivió un lunes sumamente ajetreado en el Complejo Deportivo FESFUT, mientras continúa con los trabajos para los partidos decisivos contra Panamá y Guatemala correspondientes a las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

Por un lado, finalmente se conoció el castigo que la FIFA le impartió por racismo, el cual incluye una multa de 62,715 dólares y la reducción de un 15% del aforo aprobado para el Estadio Cuscatlán. Aunque el detalle es que solo se aplicará en el duelo ante los panameños del próximo 10 de octubre.

Y entrada la tarde, en la cancha #3 de las instalaciones en las que entrena el grupo, ocurrió un hecho que tiene preocupado al seleccionador Hernán “Bolillo” Gómez y todo su cuerpo técnico, además de los aficionados cuscatlecos.

La otra noticia que golpea a El Salvador para las Eliminatorias 2026

Henry Romero, defensor titular y capitán de La Selecta, no pudo completar la práctica debido a que se habría resentido de la lesión que afecta a su rodilla derecha —una condromalacia rotuliana— desde el 19 de septiembre, cuando salió de cambio antes de la media hora en el clásico Alianza-Águila.

El zaguero de 33 años se lesionó ni bien interceptó una bola: su rodilla no soportó el peso de su cuerpo y terminó cayendo al césped entre gritos de dolor, ante la preocupada mirada de sus compañeros.

Con la ayuda de integrantes del cuerpo técnico, el referente de los Albos pudo pararse y salir del terreno de juego para tener una plática con “Bolillo” Gómez, quien podría perder a uno de sus futbolistas más importantes para la próxima fecha FIFA.

Tan trascendental es para las aspiraciones de La Selecta tenerlo en cancha, que Yamil Bukele puso a disposición las instalaciones del INDES con tal de ayudar a Romero a recuperarse a tiempo. Veremos qué ocurre con su lesión, para la cual le fueron asignados al menos diez días fuera de las canchas.