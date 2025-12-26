Más de 3 millones de dólares: Brayan Gil recibe la noticia que confirma su salto en Europa y lo celebra El Salvador

El Salvador vivió entre decepciones durante todo el 2025. El más duro golpe fue fracasar en las Eliminatorias al Mundial 2026. Con una gran oportunidad sobre la mesa, no pudieron hacerse con el boleto. El trabajo al próximo objetivo comenzó.

Los cambios en la FESFUT fueron elementales para enderezar el barco, aunque el plan de trabajo sigue encabezado por Hernán Darío Gómez. Todos se encuentran bajo observación para poder demostrar así su mejor nivel en cada competencia.

Brayan Gil Hurtado es uno de los futbolistas de más importancia en la Selección Mayor y, justo antes de cerrar este año calendario, sorprendió a todos y cada uno de los salvadoreños con un salto impensado. Esto sirve para renovarles la ilusión.

El Salvador celebra el salto de Brayan Gil en Europa por más de tres millones de dólares

Brayan Gil Hurtado tuvo una temporada magnífica en el Baltika. En la máxima categoría del fútbol de Rusia, disputó un total de 19 partidos. Dentro de estos mismos, logró marcar 10 goles y concretar una única asistencia. Enorme marca.

Este número puso a Gil Hurtado en un lugar de privilegio sobre el que jamás se ubicó. Su valor económico en el mercado de pases se elevó a 3.29 millones de dólares, el más alto en toda su carrera profesional, según el sitio Transfermarkt.

Además, las estadísticas lo muestran como el segundo jugador salvadoreño de mayor valor económico en todo el mundo, solamente detrás de Álex Roldán del Seattle Sounders, quien cotiza en 4.12 millones de dólares para este mercado.

