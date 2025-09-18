Hugo Pérez le respondió a Bukele: el ex DT de El Salvador necesitó solo dos palabras para aclarar su situación con la Selección

El Salvador atraviesa momentos de definiciones. No solamente la tercera fase de Eliminatorias al Mundial 2026 trae obligaciones, sino que existen más cuestiones para cerrar. Inclusive, lo administrativo presenta varias dudas para las autoridades.

La Selecta es escolta de Surinam en el Grupo A de Concacaf, con cuatro jornadas por disputarse aún. Panamá y Guatemala los siguen en el cuarteto de equipos, en ese orden. Cada movimiento será vital para quedarse con los puntos necesarios.

Yamil Bukele necesita alinear todos los detalles posibles para el funcionamiento próspero de FESFUT. Está próximo a asumir la presidencia del comité ejecutivo de dicha institución, además de encabezar el INDES. Por eso habló con Hugo Pérez.

El Salvador espera: Hugo Pérez detalló su conversación con Yamil Bukele en FESFUT

Hugo Pérez dio detalles de su acercamiento con Yamil Bukele, actual presidente de INDES y candidato a encabezar el comité ejecutivo de la FESFUT. Lo hizo en un Tiktok Live junto al creador de contenido Meme Rivera y reveló su verdad.

“Yo le mandé a Yamil una presentación, sin compromiso. Era una idea de lo que se puede hacer dentro de Estados Unidos. Él la vio y la está analizando. No fue que yo le mandara eso esperando un contrato”, explicó Pérez.

“Va a ser una guerra. Cuando México empezó a hacer esto, Estados Unidos habló con clubes para que no prestaran jugadores. Pero si los jóvenes no tienen contrato, la decisión es de los padres”, dijo el director técnico.

El paso de Hugo Pérez por La Selecta ayudó a este proyecto

Hugo Pérez fue entrenador de El Salvador entre 2021 y 2023. Antes, fue asistente durante los años 2015 y 2016. Armó su propuesta en base a las necesidades que padeció durante esos procesos y se la envió a Yamil Bukele, quien las analiza.

“Federación no tenía presupuesto para pagar boletos de avión. Nosotros tuvimos que buscar patrocinadores. Era penoso que se le dijera a una familia ellos eran los que debían pagar el pasaje para que su hijo jugara. Allá a los chicos les pagan el hotel, avión, comida, les dan uniformes y equipo completo”, comentó.

“El jugador de fútbol siente que es parte de algo profesional, de algo serio. Nos guste o no, necesitamos una selección en Estados Unidos y otra en El Salvador. Todos los países lo hacen. México incluso ha nacionalizado jugadores. Nosotros también deberíamos hacerlo, y empezar ahora mismo”, enfatizó.

