La sanción de la FIFA: El Salvador se prepara para la peor noticia que impacta al Bolillo Gómez camino al Mundial 2026

FIFA prepara una dura sanción para El Salvador, que impactaría de lleno en todo el trabajo de Hernán Darío Gómez. Queda mucho camino por recorrer, pero las Eliminatorias al Mundial 2026 se complican aún más. Duro e inesperado golpe.

La Selecta le ganó a Guatemala 1-0 en el Estadio Cementos Progreso, pero cayó ante Surinam en El Coloso de Monserrat. Para este segundo partido, un grupo numeroso de aficionados salvadoreños hicieron gestos racistas a los visitantes.

Si bien trascendió que la sanción solamente iba a ser económica, las autoridades de INDES y FESFUT esperan lo peor. Aunque la segunda ventana sea en menos de un mes, la Federación Internacional todavía no hizo pública la sanción oficial.

FIFA prepara la sanción: El Salvador espera el golpe para Eliminatorias al Mundial 2026

Según informó el medio Liga Mayor de Fútbol SV a través de su cuenta oficial de Instagram, el golpe de la FIFA no sería solamente al bolsillo de los salvadoreños, porque ampliarían los frentes. Otras opciones incomodan más a las autoridades.

Al parecer, jugar sin público o con aforo reducido en el Estadio Cuscatlán no deja de ser una opción. Esto afectaría directamente los planes del Bolillo, quien pidió a las autoridades de FESFUT tener a su público lo más cerca posible al ser locales.

Cabe destacar que El Salvador tendrá dos paradas complicadas en octubre, en las que no tiene que dejar pasar ni la mínima oportunidad. La Selecta recibirá a sus pares de Panamá el 10, así como también a sus oponentes de Guatemala el 14.

Desde Panamá, afirman que La Selecta jugará con público en Eliminatorias al Mundial

El periodista José Miguel Domínguez Flores, apodado Chepebomba, anunció que cada uno de los movimientos de los aficionados quedarán bajo análisis. El comportamiento de toda la fanaticada en los juegos con Panamá y Guatemala.

“La próxima sanción, en caso tal de que se pasen los fanáticos contra Panamá, ahí vendría una sanción económica y de jugar a puertas cerradas. Lo que viene es una sanción económica y nada más”, explicó el reportero para la atención panameña.

“Nosotros hicimos las consultas con un dirigente de Concacaf y nos dijo eso, que como no es reincidente El Salvador, solamente le corresponde una multa de tipo económico”, sumó su colega Christian Peñate, conocido como Bazucaback.

