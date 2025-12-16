Así está la tabla de posiciones del Grupo A y B de las Triangulares del Apertura 2025, jornada 3

Las triangulares del Torneo Apertura 2025 llegan a la jornada 3 con todos los focos puestos en dos partidos que pueden marcar el rumbo del torneo: el clásico Olimpia vs. Motagua en el Grupo A y el Marathón vs. Platense en el Grupo B. Real España se metió de lleno a la pelea con su goleada a Motagua, mientras que Marathón pegó primero en el otro encuadre y ve cómo Platense y Olancho se quitan puntos entre sí.
Además, el famoso “punto invisible” favorece a los cabezas de serie Olimpia y Marathón, que en caso de empate en puntos con sus rivales tienen la ventaja deportiva para avanzar a la Gran Final.
Resultados y tabla de posiciones del Grupo A
- Jornada 1: Real España 0–1 Olimpia
- Jornada 2: Motagua 0–3 Real España
Próximo partido – Jornada 3
- Miércoles 17 de diciembre: Olimpia vs. Motagua – 7:30 p.m., Estadio Nacional, Tegucigalpa
Resultados y tabla de posiciones del Grupo B
- Jornada 1: Olancho FC 0–3 Marathón
- Jornada 2: Platense 1–1 Olancho FC
Próximo partido – Jornada 3
- Jueves 18 de diciembre: Marathón vs. Platense – 7:30 p.m., San Pedro Sula
