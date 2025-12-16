Es tendencia:
Honduras

Así está la tabla de posiciones del Grupo A y B de las Triangulares del Apertura 2025, jornada 3

Honduras está en su fase decisiva y así se encuentra la tabla de posiciones en la Triangular de la Liga Nacional.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

La tabla de posiciones de la Triangular entra así en su jornada 3.
La tabla de posiciones de la Triangular entra así en su jornada 3.

Las triangulares del Torneo Apertura 2025 llegan a la jornada 3 con todos los focos puestos en dos partidos que pueden marcar el rumbo del torneo: el clásico Olimpia vs. Motagua en el Grupo A y el Marathón vs. Platense en el Grupo B. Real España se metió de lleno a la pelea con su goleada a Motagua, mientras que Marathón pegó primero en el otro encuadre y ve cómo Platense y Olancho se quitan puntos entre sí.

Además, el famoso “punto invisible” favorece a los cabezas de serie Olimpia y Marathón, que en caso de empate en puntos con sus rivales tienen la ventaja deportiva para avanzar a la Gran Final.

Resultados y tabla de posiciones del Grupo A

  • Jornada 1: Real España 0–1 Olimpia
  • Jornada 2: Motagua 0–3 Real España

Próximo partido – Jornada 3

  • Miércoles 17 de diciembre: Olimpia vs. Motagua – 7:30 p.m., Estadio Nacional, Tegucigalpa

Resultados y tabla de posiciones del Grupo B

  • Jornada 1: Olancho FC 0–3 Marathón
  • Jornada 2: Platense 1–1 Olancho FC
Próximo partido – Jornada 3

  • Jueves 18 de diciembre: Marathón vs. Platense – 7:30 p.m., San Pedro Sula 
