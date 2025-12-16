Así está la tabla de posiciones del Grupo A y B de las Triangulares del Apertura 2025, jornada 3

Las triangulares del Torneo Apertura 2025 llegan a la jornada 3 con todos los focos puestos en dos partidos que pueden marcar el rumbo del torneo: el clásico Olimpia vs. Motagua en el Grupo A y el Marathón vs. Platense en el Grupo B. Real España se metió de lleno a la pelea con su goleada a Motagua, mientras que Marathón pegó primero en el otro encuadre y ve cómo Platense y Olancho se quitan puntos entre sí.

Además, el famoso “punto invisible” favorece a los cabezas de serie Olimpia y Marathón, que en caso de empate en puntos con sus rivales tienen la ventaja deportiva para avanzar a la Gran Final.

Resultados y tabla de posiciones del Grupo A

Jornada 1: Real España 0–1 Olimpia



Jornada 2: Motagua 0–3 Real España



Próximo partido – Jornada 3

Miércoles 17 de diciembre: Olimpia vs. Motagua – 7:30 p.m., Estadio Nacional, Tegucigalpa

Resultados y tabla de posiciones del Grupo B

Jornada 1: Olancho FC 0–3 Marathón



Jornada 2: Platense 1–1 Olancho FC



Próximo partido – Jornada 3

Jueves 18 de diciembre: Marathón vs. Platense – 7:30 p.m., San Pedro Sula

